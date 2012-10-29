النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإمارات تسجل 1312 إصابة جديدة بـ"كورونا"

3 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 488 حالة

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 1312 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و1500 حالة شفاء، وثلاث وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 130.336 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 488 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 126.147 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الإمارات تسجل 1312 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 1312 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و1500 حالة شفاء، وثلاث وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 130.336 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 488 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 126.147 حالة.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
01:33 PM

الإمارات تسجل 1312 إصابة جديدة بـ"كورونا"

3 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 488 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
0
153

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 1312 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و1500 حالة شفاء، وثلاث وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 130.336 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 488 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 126.147 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,355
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,751
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,655
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,821

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة