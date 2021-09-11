"السنيد" يختتم برنامج تدريب التصوير الاحترافي في لندن

أنهى فواز السنيد، المصور في الهيئة العامة للترفيه، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا في التصوير الاحترافي.

وأقيم البرنامج، الذي استمر لمدة 30 يومًا وشمل جميع أنواع وتقنيات وفنون التصوير، في العاصمة البريطانية لندن.

من جانبه، قدم “السنيد” شكره وتقديره للهيئة العامة للترفيه ولرئيس الهيئة تركي آل الشيخ، على دعمه ومنحه الفرصة للمشاركة في البرنامج التدريبي.

وكان "آل الشيخ" قد أشاد في تغريدة من خلال حسابه في تويتر واصفاً إياه (السنيد) بالمحترف.