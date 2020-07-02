النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت تسجل 919 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بـ"كوفيد 19"

ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 47859

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 919 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 47859 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 359 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مشيرةً إلى أن حالات الإصابة الـ919 تضمنت 549 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 74ر59%، و370 حالة لغير الكويتيين بنسبة 26ر40%.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت تسجل 919 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بـ"كوفيد 19"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 919 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 47859 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 359 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مشيرةً إلى أن حالات الإصابة الـ919 تضمنت 549 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 74ر59%، و370 حالة لغير الكويتيين بنسبة 26ر40%.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
04:26 PM

الكويت تسجل 919 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بـ"كوفيد 19"

ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 47859

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
364

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 919 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 47859 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 359 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مشيرةً إلى أن حالات الإصابة الـ919 تضمنت 549 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 74ر59%، و370 حالة لغير الكويتيين بنسبة 26ر40%.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,539
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,664
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,467
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,749

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة