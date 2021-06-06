وزير الرياضة مهنئاً المنتخب عقب فوزه على اليمن: ألف مبروك يا أبطال

قال: فوز مستحق ومستوى مشرف.. ما قصرتوا والقادم أفضل إن شاء الله

هنّأ وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عقب فوزه الكبير على نظيره اليمني، مؤكداً أن القادم أفضل.

قال عبر حسابه في تويتر: ألف مبروك يا أبطال فوز مستحق ومستوى مشرف.. ما قصرتوا والقادم أفضل إن شاء الله.

وشهدت مباراة المنتخب السعودي مع نظيره اليمني وجود وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في مدرجات ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض؛ وذلك لمؤازرة الأخضر في المباراة.

وحقّق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فوزاً كبيراً على نظيره اليمني في المباراة التي جمعت المنتخبَيْن مساء اليوم ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

وانتهت المباراة بفوز الأخضر السعودي بثلاثة أهداف نظيفة؛ ليرفع الأخضر رصيده للنقطة رقم 14 في صدارة المجموعة الرابعة.