النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر يواصل تحضيراته للمونديال بمرانين صباحي ومسائي

واصل لاعبو المنتخب السعودي الأول تدريباتهم أمس الثلاثاء بحصتين تدريبيتين، وخصص المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي حصة تدريبية في الفترة الصباحية على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي، بدأت بالجري حول الملعب، بعدها تمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، تلا ذلك تمرين تغير اتجاه اللعب في مساحات مختلفة، بعدها قسم بيتزي اللاعبين لثلاث مجموعات، ليجري تقسيمة على نصف مساحات الملعب، واختتمت الحصة بتمارين الإطالة.

وفي الفترة المسائية أجريت الحصة التدريبية على ملعب الغولف بمركز ماربيا الرياضي، بدأت بتمارين الإحماء، ثم جري متقطع بمسافات مختلفة، واختتمت الحصة بتمارين الإطالة.

وسيجري المنتخب الوطني صباح اليوم الأربعاء حصة تدريبية مسائية عند الخامسة والنصف صباحاً "بتوقيت إسبانيا" على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي.

إلى ذلك أكد حارس المنتخب محمد العويس أهمية المرحلة الحالية من البرنامج الإعدادي في رفع المعدل اللياقي لجميع اللاعبين والوصول إلى مستوى واحد ليكون الجميع في جاهزية عالية.

وعن توقيت المعسكر قال: "الوقت طويل ونسعى لاستثماره بالشكل المثالي الذي يحقق أهداف المدير الفني من أجل أن نكون في كامل جاهزيتنا للبطولة الأقوى".

واختتم العويس حديثه قائلاً: "التركيز عال لدى الجميع في استغلال هذه الفترة كون الهدف واحداً، هو تمثيل الوطن خير تمثيل".


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر يواصل تحضيراته للمونديال بمرانين صباحي ومسائي
سبق

واصل لاعبو المنتخب السعودي الأول تدريباتهم أمس الثلاثاء بحصتين تدريبيتين، وخصص المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي حصة تدريبية في الفترة الصباحية على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي، بدأت بالجري حول الملعب، بعدها تمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، تلا ذلك تمرين تغير اتجاه اللعب في مساحات مختلفة، بعدها قسم بيتزي اللاعبين لثلاث مجموعات، ليجري تقسيمة على نصف مساحات الملعب، واختتمت الحصة بتمارين الإطالة.

وفي الفترة المسائية أجريت الحصة التدريبية على ملعب الغولف بمركز ماربيا الرياضي، بدأت بتمارين الإحماء، ثم جري متقطع بمسافات مختلفة، واختتمت الحصة بتمارين الإطالة.

وسيجري المنتخب الوطني صباح اليوم الأربعاء حصة تدريبية مسائية عند الخامسة والنصف صباحاً "بتوقيت إسبانيا" على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي.

إلى ذلك أكد حارس المنتخب محمد العويس أهمية المرحلة الحالية من البرنامج الإعدادي في رفع المعدل اللياقي لجميع اللاعبين والوصول إلى مستوى واحد ليكون الجميع في جاهزية عالية.

وعن توقيت المعسكر قال: "الوقت طويل ونسعى لاستثماره بالشكل المثالي الذي يحقق أهداف المدير الفني من أجل أن نكون في كامل جاهزيتنا للبطولة الأقوى".

واختتم العويس حديثه قائلاً: "التركيز عال لدى الجميع في استغلال هذه الفترة كون الهدف واحداً، هو تمثيل الوطن خير تمثيل".


02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
12:17 AM

الأخضر يواصل تحضيراته للمونديال بمرانين صباحي ومسائي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
358

واصل لاعبو المنتخب السعودي الأول تدريباتهم أمس الثلاثاء بحصتين تدريبيتين، وخصص المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي حصة تدريبية في الفترة الصباحية على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي، بدأت بالجري حول الملعب، بعدها تمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، تلا ذلك تمرين تغير اتجاه اللعب في مساحات مختلفة، بعدها قسم بيتزي اللاعبين لثلاث مجموعات، ليجري تقسيمة على نصف مساحات الملعب، واختتمت الحصة بتمارين الإطالة.

وفي الفترة المسائية أجريت الحصة التدريبية على ملعب الغولف بمركز ماربيا الرياضي، بدأت بتمارين الإحماء، ثم جري متقطع بمسافات مختلفة، واختتمت الحصة بتمارين الإطالة.

وسيجري المنتخب الوطني صباح اليوم الأربعاء حصة تدريبية مسائية عند الخامسة والنصف صباحاً "بتوقيت إسبانيا" على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي.

إلى ذلك أكد حارس المنتخب محمد العويس أهمية المرحلة الحالية من البرنامج الإعدادي في رفع المعدل اللياقي لجميع اللاعبين والوصول إلى مستوى واحد ليكون الجميع في جاهزية عالية.

وعن توقيت المعسكر قال: "الوقت طويل ونسعى لاستثماره بالشكل المثالي الذي يحقق أهداف المدير الفني من أجل أن نكون في كامل جاهزيتنا للبطولة الأقوى".

واختتم العويس حديثه قائلاً: "التركيز عال لدى الجميع في استغلال هذه الفترة كون الهدف واحداً، هو تمثيل الوطن خير تمثيل".


شارك برأيك
72
467

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,418
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,109
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,182
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,304

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة