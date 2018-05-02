الأخضر يواصل تحضيراته للمونديال بمرانين صباحي ومسائي

واصل لاعبو المنتخب السعودي الأول تدريباتهم أمس الثلاثاء بحصتين تدريبيتين، وخصص المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي حصة تدريبية في الفترة الصباحية على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي، بدأت بالجري حول الملعب، بعدها تمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، تلا ذلك تمرين تغير اتجاه اللعب في مساحات مختلفة، بعدها قسم بيتزي اللاعبين لثلاث مجموعات، ليجري تقسيمة على نصف مساحات الملعب، واختتمت الحصة بتمارين الإطالة.

وفي الفترة المسائية أجريت الحصة التدريبية على ملعب الغولف بمركز ماربيا الرياضي، بدأت بتمارين الإحماء، ثم جري متقطع بمسافات مختلفة، واختتمت الحصة بتمارين الإطالة.

وسيجري المنتخب الوطني صباح اليوم الأربعاء حصة تدريبية مسائية عند الخامسة والنصف صباحاً "بتوقيت إسبانيا" على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي.

إلى ذلك أكد حارس المنتخب محمد العويس أهمية المرحلة الحالية من البرنامج الإعدادي في رفع المعدل اللياقي لجميع اللاعبين والوصول إلى مستوى واحد ليكون الجميع في جاهزية عالية.

وعن توقيت المعسكر قال: "الوقت طويل ونسعى لاستثماره بالشكل المثالي الذي يحقق أهداف المدير الفني من أجل أن نكون في كامل جاهزيتنا للبطولة الأقوى".

واختتم العويس حديثه قائلاً: "التركيز عال لدى الجميع في استغلال هذه الفترة كون الهدف واحداً، هو تمثيل الوطن خير تمثيل".



