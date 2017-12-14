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شرطة الرياض تقبض على لص تخصَّص في اقتحام المنازل والسرقة منها

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من القبض على مواطِن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطه في ارتكاب عددٍ من الجرائم؛ تمثلت في اقتحام المنازل والسرقة منها، وضُبطت بحوزته صناديق مجوهرات فارغة وحواسيب محمولة وأجهزة جوّال وتحف منزلية، إضافةً إلى معدات وأقنعة، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تقبض على لص تخصَّص في اقتحام المنازل والسرقة منها
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من القبض على مواطِن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطه في ارتكاب عددٍ من الجرائم؛ تمثلت في اقتحام المنازل والسرقة منها، وضُبطت بحوزته صناديق مجوهرات فارغة وحواسيب محمولة وأجهزة جوّال وتحف منزلية، إضافةً إلى معدات وأقنعة، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
01:42 PM
اخر تعديل
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
02:40 PM

شرطة الرياض تقبض على لص تخصَّص في اقتحام المنازل والسرقة منها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,419

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من القبض على مواطِن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطه في ارتكاب عددٍ من الجرائم؛ تمثلت في اقتحام المنازل والسرقة منها، وضُبطت بحوزته صناديق مجوهرات فارغة وحواسيب محمولة وأجهزة جوّال وتحف منزلية، إضافةً إلى معدات وأقنعة، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

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