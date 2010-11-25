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الكويت تسجل 422 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 141217، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 871 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية: إن عدد من يتلقّى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 78 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19)، ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6313 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 6117 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 1068193 فحصًا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 626 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 134033 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجل 422 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 141217، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 871 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية: إن عدد من يتلقّى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 78 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19)، ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6313 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 6117 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 1068193 فحصًا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 626 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 134033 حالة.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
05:22 PM

الكويت تسجل 422 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 141217، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 871 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية: إن عدد من يتلقّى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 78 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19)، ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6313 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 6117 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 1068193 فحصًا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 626 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 134033 حالة.

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