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"تطوير النقل" تقدم حلولاً تقنية إبداعية مبتكرة في منظومة التعليم

لتوفير إمكانية الوصول إلى المنتجات والحلول التي تلبي احتياجات العملية التعليمية

اختتمت أمس، شركة تطوير لخدمات النقل، الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي، مشاركتها في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم (GESS) في دورته الرابعة عشرة بمدينة دبي، الذي نظّمته وزارة التربية والتعليم الإماراتية خلال الفترة 14 - 16 نوفمبر 2021 تحت شعار (إبداع اليوم.. فرص الغد)، لتوفير إمكانية الوصول إلى المنتجات والحلول التي تلبي احتياجات تطوير العملية التعليمية للمهتمين في مجال التعليم.

تأتي المشاركة إيماناً بأهمية مثل هذه المعارض العالمية التي تقدم فرصاً استثمارية، وحلولاً ابتكارية في منظومة التعليم، كما أنها فرصة كبيرة لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التقنيات المستخدمة في حافلات النقل المدرسي لدى الشركة، في ظل الدور الريادي لها في المنطقة، حيث إنها تعمل على نقل أكثر من مليون و200 ألف طالب وطالبة حول المملكة بواقع 11 مليون رحلة سنوياً.

وعرضت الشركة في جناح منظومة التعليم، الذي تشرف عليه وزارة التعليم، التقنيات الحديثة المستخدمة في الحافلات المدرسية، والمصممة لتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة، والراحة للطلاب والطالبات؛ من خلال جولة افتراضية، حيث شاهد زوّار المعرض تفاصيل الحافلة المدرسية والخدمات، إلى جانب وسائل الأمن والسلامة المدرسية المقدمة داخل الحافلات، إضافة إلى ورقتَي عمل، تناولت التقنيات المستخدمة في مجال النقل التعليمي، مسلّطة الضوء على الأنظمة المستخدمة في عمليات النقل التعليمي؛ بهدف الرفع من مستوى جودة الخدمة المقدمة ميدانيًا، وذلك من خلال أنظمة البيانات التشغيلية وأنظمة التتبع للحافلات، وأنظمة الفحص الميداني وأنظمة متابعة الخدمة ميدانيًا.

واستعرضت ورقتا العمل، جهود الشركة في مجال الأمن والسلامة في النقل التعليمي، وتطبيق الشركة أعلى معايير الأمن والسلامة أثناء تقديم خدمة النقل التعليمي، وهو ما أسهم في حصولها على شهادة الآيزو في إدارة السلامة المرورية على الطريق.

وتعدّ شركة تطوير لخدمات النقل التابعة لشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة، كليًّا لصندوق الاستثمارات العامة، أحد أهم روافد منظومة النقل في المملكة، وتضطلع بخبرة كبيرة في مجال النقل المدرسي، وتطوير الأنظمة التقنية، وإدارة العمليات التشغيلية التي تقدم خدمات نقل آمن ومريح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تطوير النقل" تقدم حلولاً تقنية إبداعية مبتكرة في منظومة التعليم
سبق

اختتمت أمس، شركة تطوير لخدمات النقل، الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي، مشاركتها في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم (GESS) في دورته الرابعة عشرة بمدينة دبي، الذي نظّمته وزارة التربية والتعليم الإماراتية خلال الفترة 14 - 16 نوفمبر 2021 تحت شعار (إبداع اليوم.. فرص الغد)، لتوفير إمكانية الوصول إلى المنتجات والحلول التي تلبي احتياجات تطوير العملية التعليمية للمهتمين في مجال التعليم.

تأتي المشاركة إيماناً بأهمية مثل هذه المعارض العالمية التي تقدم فرصاً استثمارية، وحلولاً ابتكارية في منظومة التعليم، كما أنها فرصة كبيرة لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التقنيات المستخدمة في حافلات النقل المدرسي لدى الشركة، في ظل الدور الريادي لها في المنطقة، حيث إنها تعمل على نقل أكثر من مليون و200 ألف طالب وطالبة حول المملكة بواقع 11 مليون رحلة سنوياً.

وعرضت الشركة في جناح منظومة التعليم، الذي تشرف عليه وزارة التعليم، التقنيات الحديثة المستخدمة في الحافلات المدرسية، والمصممة لتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة، والراحة للطلاب والطالبات؛ من خلال جولة افتراضية، حيث شاهد زوّار المعرض تفاصيل الحافلة المدرسية والخدمات، إلى جانب وسائل الأمن والسلامة المدرسية المقدمة داخل الحافلات، إضافة إلى ورقتَي عمل، تناولت التقنيات المستخدمة في مجال النقل التعليمي، مسلّطة الضوء على الأنظمة المستخدمة في عمليات النقل التعليمي؛ بهدف الرفع من مستوى جودة الخدمة المقدمة ميدانيًا، وذلك من خلال أنظمة البيانات التشغيلية وأنظمة التتبع للحافلات، وأنظمة الفحص الميداني وأنظمة متابعة الخدمة ميدانيًا.

واستعرضت ورقتا العمل، جهود الشركة في مجال الأمن والسلامة في النقل التعليمي، وتطبيق الشركة أعلى معايير الأمن والسلامة أثناء تقديم خدمة النقل التعليمي، وهو ما أسهم في حصولها على شهادة الآيزو في إدارة السلامة المرورية على الطريق.

وتعدّ شركة تطوير لخدمات النقل التابعة لشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة، كليًّا لصندوق الاستثمارات العامة، أحد أهم روافد منظومة النقل في المملكة، وتضطلع بخبرة كبيرة في مجال النقل المدرسي، وتطوير الأنظمة التقنية، وإدارة العمليات التشغيلية التي تقدم خدمات نقل آمن ومريح.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
09:32 AM

"تطوير النقل" تقدم حلولاً تقنية إبداعية مبتكرة في منظومة التعليم

لتوفير إمكانية الوصول إلى المنتجات والحلول التي تلبي احتياجات العملية التعليمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتمت أمس، شركة تطوير لخدمات النقل، الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي، مشاركتها في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم (GESS) في دورته الرابعة عشرة بمدينة دبي، الذي نظّمته وزارة التربية والتعليم الإماراتية خلال الفترة 14 - 16 نوفمبر 2021 تحت شعار (إبداع اليوم.. فرص الغد)، لتوفير إمكانية الوصول إلى المنتجات والحلول التي تلبي احتياجات تطوير العملية التعليمية للمهتمين في مجال التعليم.

تأتي المشاركة إيماناً بأهمية مثل هذه المعارض العالمية التي تقدم فرصاً استثمارية، وحلولاً ابتكارية في منظومة التعليم، كما أنها فرصة كبيرة لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التقنيات المستخدمة في حافلات النقل المدرسي لدى الشركة، في ظل الدور الريادي لها في المنطقة، حيث إنها تعمل على نقل أكثر من مليون و200 ألف طالب وطالبة حول المملكة بواقع 11 مليون رحلة سنوياً.

وعرضت الشركة في جناح منظومة التعليم، الذي تشرف عليه وزارة التعليم، التقنيات الحديثة المستخدمة في الحافلات المدرسية، والمصممة لتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة، والراحة للطلاب والطالبات؛ من خلال جولة افتراضية، حيث شاهد زوّار المعرض تفاصيل الحافلة المدرسية والخدمات، إلى جانب وسائل الأمن والسلامة المدرسية المقدمة داخل الحافلات، إضافة إلى ورقتَي عمل، تناولت التقنيات المستخدمة في مجال النقل التعليمي، مسلّطة الضوء على الأنظمة المستخدمة في عمليات النقل التعليمي؛ بهدف الرفع من مستوى جودة الخدمة المقدمة ميدانيًا، وذلك من خلال أنظمة البيانات التشغيلية وأنظمة التتبع للحافلات، وأنظمة الفحص الميداني وأنظمة متابعة الخدمة ميدانيًا.

واستعرضت ورقتا العمل، جهود الشركة في مجال الأمن والسلامة في النقل التعليمي، وتطبيق الشركة أعلى معايير الأمن والسلامة أثناء تقديم خدمة النقل التعليمي، وهو ما أسهم في حصولها على شهادة الآيزو في إدارة السلامة المرورية على الطريق.

وتعدّ شركة تطوير لخدمات النقل التابعة لشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة، كليًّا لصندوق الاستثمارات العامة، أحد أهم روافد منظومة النقل في المملكة، وتضطلع بخبرة كبيرة في مجال النقل المدرسي، وتطوير الأنظمة التقنية، وإدارة العمليات التشغيلية التي تقدم خدمات نقل آمن ومريح.

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