النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منتخب لبنان يكسب منتخب السودان.. في كأس العرب للسيدات

اختتمت مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب للسيدات 2021 لكرة القدم، بفوز منتخب لبنان على منتخب السودان بنتيجة 5-1، بعد أن ضمن منتخبا مصر وتونس التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وسجل خماسية منتخب لبنان كل من؛ ديما الكستي (2) سنتيا صالحه (2) وكريستين معلوف (هدف).

في المقابل جاء هدف منتخب السودان الوحيد في المباراة عن طريق اللاعبة ريان رجب.

يذكر أن منافسات البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم تقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، وتستمر حتى السادس من سبتمبر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
منتخب لبنان يكسب منتخب السودان.. في كأس العرب للسيدات
سبق

اختتمت مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب للسيدات 2021 لكرة القدم، بفوز منتخب لبنان على منتخب السودان بنتيجة 5-1، بعد أن ضمن منتخبا مصر وتونس التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وسجل خماسية منتخب لبنان كل من؛ ديما الكستي (2) سنتيا صالحه (2) وكريستين معلوف (هدف).

في المقابل جاء هدف منتخب السودان الوحيد في المباراة عن طريق اللاعبة ريان رجب.

يذكر أن منافسات البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم تقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، وتستمر حتى السادس من سبتمبر.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
12:18 AM

منتخب لبنان يكسب منتخب السودان.. في كأس العرب للسيدات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
1
829

اختتمت مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب للسيدات 2021 لكرة القدم، بفوز منتخب لبنان على منتخب السودان بنتيجة 5-1، بعد أن ضمن منتخبا مصر وتونس التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وسجل خماسية منتخب لبنان كل من؛ ديما الكستي (2) سنتيا صالحه (2) وكريستين معلوف (هدف).

في المقابل جاء هدف منتخب السودان الوحيد في المباراة عن طريق اللاعبة ريان رجب.

يذكر أن منافسات البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم تقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، وتستمر حتى السادس من سبتمبر.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,192
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,735
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,650

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة