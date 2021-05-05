"الزعاق": الخميس 13 مايو عيد الفطر المبارك

العمليات الحسابية تشير إلى أن عدة رمضان 30 يومًا

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن العمليات الحسابية تشير إلى أن عدة رمضان ستكتمل ثلاثين يومًا، والخميس الموافق 13 مايو الجاري هو غرة عيد الفطر المبارك.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يوم الثلاثاء، 29 رمضان، سيغيب القمر قبل الشمس، ولم يولد بعد.. وحينذاك لا وجود لجرم القمر البتة فوق الأفق بعد المغيب، وأنه يوم الأربعاء سيمكث قرابة 40 دقيقة تقريبًا.