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"الزعاق": الخميس 13 مايو عيد الفطر المبارك

العمليات الحسابية تشير إلى أن عدة رمضان 30 يومًا

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن العمليات الحسابية تشير إلى أن عدة رمضان ستكتمل ثلاثين يومًا، والخميس الموافق 13 مايو الجاري هو غرة عيد الفطر المبارك.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يوم الثلاثاء، 29 رمضان، سيغيب القمر قبل الشمس، ولم يولد بعد.. وحينذاك لا وجود لجرم القمر البتة فوق الأفق بعد المغيب، وأنه يوم الأربعاء سيمكث قرابة 40 دقيقة تقريبًا.

الدكتور خالد الزعاق عيد الفطر المبارك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزعاق": الخميس 13 مايو عيد الفطر المبارك
سبق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن العمليات الحسابية تشير إلى أن عدة رمضان ستكتمل ثلاثين يومًا، والخميس الموافق 13 مايو الجاري هو غرة عيد الفطر المبارك.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يوم الثلاثاء، 29 رمضان، سيغيب القمر قبل الشمس، ولم يولد بعد.. وحينذاك لا وجود لجرم القمر البتة فوق الأفق بعد المغيب، وأنه يوم الأربعاء سيمكث قرابة 40 دقيقة تقريبًا.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
09:20 PM

"الزعاق": الخميس 13 مايو عيد الفطر المبارك

العمليات الحسابية تشير إلى أن عدة رمضان 30 يومًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,650

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن العمليات الحسابية تشير إلى أن عدة رمضان ستكتمل ثلاثين يومًا، والخميس الموافق 13 مايو الجاري هو غرة عيد الفطر المبارك.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يوم الثلاثاء، 29 رمضان، سيغيب القمر قبل الشمس، ولم يولد بعد.. وحينذاك لا وجود لجرم القمر البتة فوق الأفق بعد المغيب، وأنه يوم الأربعاء سيمكث قرابة 40 دقيقة تقريبًا.

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