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الأطول منذ قرون.. شاهد خسوف القمر التاريخي من زوايا مختلفة

فيديوهات رصدت الظاهرة من مناطق مختلفة حول العالم

رصدت مقاطع فيديو من زوايا مختلفة الخسوف الجزئي للقمر، الذي شوهد اليوم الجمعة، في العديد من مناطق العالم، ويعد الأطول منذ قرون.

وكشفت الفيديوهات التي التقطت من مناطق مختلفة حول العالم، عن بعض مراحل الخسوف الجزئي للقمر، الذي استمر نحو 3 ساعات ونصف.

وبحسب "سكاي نيوز عربية": فإن هذه المدة الطويلة تجعل الخسوف الجزئي الحالي الأطول منذ القرن الخامس عشر، وأطول خسوف في القرن الحادي والعشرين.

وكانت وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية قد توقعت في وقت سابق أن يشهد العالم في 19 نوفمبر الجاري كسوفًا يمكن مشاهدته من غالبية مناطق الكرة الأرضية؛ إذ سمحت الأحوال الجوية بذلك.


وتوقعت الوكالة الأميركية كذلك أن يكون الخسوف الحالي هو الأطول بين عامي 2001 و2100.

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الأطول منذ قرون.. شاهد خسوف القمر التاريخي من زوايا مختلفة
سبق

رصدت مقاطع فيديو من زوايا مختلفة الخسوف الجزئي للقمر، الذي شوهد اليوم الجمعة، في العديد من مناطق العالم، ويعد الأطول منذ قرون.

وكشفت الفيديوهات التي التقطت من مناطق مختلفة حول العالم، عن بعض مراحل الخسوف الجزئي للقمر، الذي استمر نحو 3 ساعات ونصف.

وبحسب "سكاي نيوز عربية": فإن هذه المدة الطويلة تجعل الخسوف الجزئي الحالي الأطول منذ القرن الخامس عشر، وأطول خسوف في القرن الحادي والعشرين.

وكانت وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية قد توقعت في وقت سابق أن يشهد العالم في 19 نوفمبر الجاري كسوفًا يمكن مشاهدته من غالبية مناطق الكرة الأرضية؛ إذ سمحت الأحوال الجوية بذلك.


وتوقعت الوكالة الأميركية كذلك أن يكون الخسوف الحالي هو الأطول بين عامي 2001 و2100.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
06:14 PM

الأطول منذ قرون.. شاهد خسوف القمر التاريخي من زوايا مختلفة

فيديوهات رصدت الظاهرة من مناطق مختلفة حول العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصدت مقاطع فيديو من زوايا مختلفة الخسوف الجزئي للقمر، الذي شوهد اليوم الجمعة، في العديد من مناطق العالم، ويعد الأطول منذ قرون.

وكشفت الفيديوهات التي التقطت من مناطق مختلفة حول العالم، عن بعض مراحل الخسوف الجزئي للقمر، الذي استمر نحو 3 ساعات ونصف.

وبحسب "سكاي نيوز عربية": فإن هذه المدة الطويلة تجعل الخسوف الجزئي الحالي الأطول منذ القرن الخامس عشر، وأطول خسوف في القرن الحادي والعشرين.

وكانت وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية قد توقعت في وقت سابق أن يشهد العالم في 19 نوفمبر الجاري كسوفًا يمكن مشاهدته من غالبية مناطق الكرة الأرضية؛ إذ سمحت الأحوال الجوية بذلك.


وتوقعت الوكالة الأميركية كذلك أن يكون الخسوف الحالي هو الأطول بين عامي 2001 و2100.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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