32 نزيلاً يؤدون اختباراتهم في سجون مباحث أبها

مدير "تعليم عسير" يتفقد مجمع مدارس ابن حزم

تفقد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني سير الاختبارات في مجمع مدارس ابن حزم بسجون المباحث بأبها.

وأكد "الجوني" أهمية تهيئة الجو المناسب للطلاب، فيما تجول والوفد الزائر على إصلاحية السجن وما تضمه من خدمات ومراكز من أبرزها المناصحة والخدمات الصحية، والتخصصات المهنية، والاجتماعية، وخدمات الإعاشة والعنابر المهيأة بكامل تجهيزاتها ومركز الهوايات المختلفة، بالإضافة إلى أجنحة لقاء مستقلة لزيارة أسر النزلاء، وغير ذلك من الخدمات التأهيلية والترفيهية التي تقدمها إدارة السجن للنزلاء؛ بهدف تأهيلهم وإعادتهم أعضاء مشاركين في تنمية الوطن.

وشاهد المشاركون في الجولة عرضاً مرئياً تضمن أبرز الخدمات المقدمة للنزلاء، والتي تجسد حرص القيادة على استصلاحهم؛ ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، إضافة إلى بحث تعزيز الشراكة والتعاون بين إدارتي المباحث والتعليم.

وقال مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم عسير سعد بن عمير: تقدم للاختبار في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، تسعة دارسين بمركز التعليم المستمر "المرحلة الابتدائية" في الإصلاحية، و12 دارساً في المرحلة المتوسطة، و21 دارساً في المرحلة الثانوية بالسجن.