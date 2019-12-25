النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

32 نزيلاً يؤدون اختباراتهم في سجون مباحث أبها

مدير "تعليم عسير" يتفقد مجمع مدارس ابن حزم

تفقد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني سير الاختبارات في مجمع مدارس ابن حزم بسجون المباحث بأبها.

وأكد "الجوني" أهمية تهيئة الجو المناسب للطلاب، فيما تجول والوفد الزائر على إصلاحية السجن وما تضمه من خدمات ومراكز من أبرزها المناصحة والخدمات الصحية، والتخصصات المهنية، والاجتماعية، وخدمات الإعاشة والعنابر المهيأة بكامل تجهيزاتها ومركز الهوايات المختلفة، بالإضافة إلى أجنحة لقاء مستقلة لزيارة أسر النزلاء، وغير ذلك من الخدمات التأهيلية والترفيهية التي تقدمها إدارة السجن للنزلاء؛ بهدف تأهيلهم وإعادتهم أعضاء مشاركين في تنمية الوطن.

وشاهد المشاركون في الجولة عرضاً مرئياً تضمن أبرز الخدمات المقدمة للنزلاء، والتي تجسد حرص القيادة على استصلاحهم؛ ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، إضافة إلى بحث تعزيز الشراكة والتعاون بين إدارتي المباحث والتعليم.

وقال مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم عسير سعد بن عمير: تقدم للاختبار في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، تسعة دارسين بمركز التعليم المستمر "المرحلة الابتدائية" في الإصلاحية، و12 دارساً في المرحلة المتوسطة، و21 دارساً في المرحلة الثانوية بالسجن.

تعليم عسير سجون المباحث بأبها الاختبارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
32 نزيلاً يؤدون اختباراتهم في سجون مباحث أبها
سبق

تفقد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني سير الاختبارات في مجمع مدارس ابن حزم بسجون المباحث بأبها.

وأكد "الجوني" أهمية تهيئة الجو المناسب للطلاب، فيما تجول والوفد الزائر على إصلاحية السجن وما تضمه من خدمات ومراكز من أبرزها المناصحة والخدمات الصحية، والتخصصات المهنية، والاجتماعية، وخدمات الإعاشة والعنابر المهيأة بكامل تجهيزاتها ومركز الهوايات المختلفة، بالإضافة إلى أجنحة لقاء مستقلة لزيارة أسر النزلاء، وغير ذلك من الخدمات التأهيلية والترفيهية التي تقدمها إدارة السجن للنزلاء؛ بهدف تأهيلهم وإعادتهم أعضاء مشاركين في تنمية الوطن.

وشاهد المشاركون في الجولة عرضاً مرئياً تضمن أبرز الخدمات المقدمة للنزلاء، والتي تجسد حرص القيادة على استصلاحهم؛ ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، إضافة إلى بحث تعزيز الشراكة والتعاون بين إدارتي المباحث والتعليم.

وقال مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم عسير سعد بن عمير: تقدم للاختبار في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، تسعة دارسين بمركز التعليم المستمر "المرحلة الابتدائية" في الإصلاحية، و12 دارساً في المرحلة المتوسطة، و21 دارساً في المرحلة الثانوية بالسجن.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
02:54 PM

32 نزيلاً يؤدون اختباراتهم في سجون مباحث أبها

مدير "تعليم عسير" يتفقد مجمع مدارس ابن حزم

A A A
محمد طيران - أبها
0
616

تفقد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني سير الاختبارات في مجمع مدارس ابن حزم بسجون المباحث بأبها.

وأكد "الجوني" أهمية تهيئة الجو المناسب للطلاب، فيما تجول والوفد الزائر على إصلاحية السجن وما تضمه من خدمات ومراكز من أبرزها المناصحة والخدمات الصحية، والتخصصات المهنية، والاجتماعية، وخدمات الإعاشة والعنابر المهيأة بكامل تجهيزاتها ومركز الهوايات المختلفة، بالإضافة إلى أجنحة لقاء مستقلة لزيارة أسر النزلاء، وغير ذلك من الخدمات التأهيلية والترفيهية التي تقدمها إدارة السجن للنزلاء؛ بهدف تأهيلهم وإعادتهم أعضاء مشاركين في تنمية الوطن.

وشاهد المشاركون في الجولة عرضاً مرئياً تضمن أبرز الخدمات المقدمة للنزلاء، والتي تجسد حرص القيادة على استصلاحهم؛ ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، إضافة إلى بحث تعزيز الشراكة والتعاون بين إدارتي المباحث والتعليم.

وقال مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم عسير سعد بن عمير: تقدم للاختبار في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، تسعة دارسين بمركز التعليم المستمر "المرحلة الابتدائية" في الإصلاحية، و12 دارساً في المرحلة المتوسطة، و21 دارساً في المرحلة الثانوية بالسجن.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,805
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,475
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,839
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,358

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة