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ضمن مهرجانها الصيفي.. أبناء جمعية "إنسان" في رحلة سياحية بـ"أبها"‎‎

انطلق 25 من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، في رحلة سياحية إلى مدينة أبها، برفقة مجموعة من المشرفين، تستمر لمدة أسبوع.

وتتضمن الرحلة مجموعة من الفعاليات الشيقة والممتعة، حيث سيتجوّل المشاركون في مدينة أبها للتعرف على معالم المدينة وآثارها التاريخية والقرى التراثية، والأسواق الشعبية، كما سيقوم الأبناء بزيارة إلى عدد من الجهات والمتنزهات ومن ضمنها زيارة الى متحف الحجل، وقرية عسير، ونادي فرسان الجنوب، وزيارة إلى نادي شركة مواهب التربية، ونادي الأجيال، و نادي فرسان الجنوب.

وسيقضي الأبناء أوقاتاً ممتعة في متنزهات السودة والحبلة وشارع الفن، وزيارة إلى سوق الثلاثاء.. وغيرها، إضافة إلى عدد من الزيارات إلى الدوائر الحكومية والجمعيات الخيرية، ومن ضمنها زيارة جمعية آباء لرعاية الأيتام بعسير، وسيتخلل الرحلة باقة من الفقرات الترفيهية، والمسابقات الثقافية والتوعوية.

تأتي هذه الرحلة ضمن مهرجان إنسان الصيفي الذي أطلقته الجمعية بهدف شغل أوقات الفراغ لدى الأبناء، والاستفادة من الفعاليات والبرامج الترفيهية والتربوية التي تنظّمها الجمعية خلال فترة الصيف.

ويتخللها عديد من الأنشطة والبرامج المتنوّعة، ومن ضمنها الرحلات السياحية، حيث يتعرّف الأبناء على ما تزخر به المملكة من معالم حضارية، ومواقع أثرية وعمرانية، إضافة إلى رحلات لأداء العمرة، وتنظيم الأيام المفتوحة، كالزيارات للمراكز الترفيهية، والمجمعات التجارية، وإقامة الملتقيات الأسرية، وجلسات السمر، وكذلك التنسيق لزيارة مراكز الأحياء و الجمعيات الخيرية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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ضمن مهرجانها الصيفي.. أبناء جمعية "إنسان" في رحلة سياحية بـ"أبها"‎‎
سبق

انطلق 25 من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، في رحلة سياحية إلى مدينة أبها، برفقة مجموعة من المشرفين، تستمر لمدة أسبوع.

وتتضمن الرحلة مجموعة من الفعاليات الشيقة والممتعة، حيث سيتجوّل المشاركون في مدينة أبها للتعرف على معالم المدينة وآثارها التاريخية والقرى التراثية، والأسواق الشعبية، كما سيقوم الأبناء بزيارة إلى عدد من الجهات والمتنزهات ومن ضمنها زيارة الى متحف الحجل، وقرية عسير، ونادي فرسان الجنوب، وزيارة إلى نادي شركة مواهب التربية، ونادي الأجيال، و نادي فرسان الجنوب.

وسيقضي الأبناء أوقاتاً ممتعة في متنزهات السودة والحبلة وشارع الفن، وزيارة إلى سوق الثلاثاء.. وغيرها، إضافة إلى عدد من الزيارات إلى الدوائر الحكومية والجمعيات الخيرية، ومن ضمنها زيارة جمعية آباء لرعاية الأيتام بعسير، وسيتخلل الرحلة باقة من الفقرات الترفيهية، والمسابقات الثقافية والتوعوية.

تأتي هذه الرحلة ضمن مهرجان إنسان الصيفي الذي أطلقته الجمعية بهدف شغل أوقات الفراغ لدى الأبناء، والاستفادة من الفعاليات والبرامج الترفيهية والتربوية التي تنظّمها الجمعية خلال فترة الصيف.

ويتخللها عديد من الأنشطة والبرامج المتنوّعة، ومن ضمنها الرحلات السياحية، حيث يتعرّف الأبناء على ما تزخر به المملكة من معالم حضارية، ومواقع أثرية وعمرانية، إضافة إلى رحلات لأداء العمرة، وتنظيم الأيام المفتوحة، كالزيارات للمراكز الترفيهية، والمجمعات التجارية، وإقامة الملتقيات الأسرية، وجلسات السمر، وكذلك التنسيق لزيارة مراكز الأحياء و الجمعيات الخيرية.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
10:51 AM

ضمن مهرجانها الصيفي.. أبناء جمعية "إنسان" في رحلة سياحية بـ"أبها"‎‎

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلق 25 من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، في رحلة سياحية إلى مدينة أبها، برفقة مجموعة من المشرفين، تستمر لمدة أسبوع.

وتتضمن الرحلة مجموعة من الفعاليات الشيقة والممتعة، حيث سيتجوّل المشاركون في مدينة أبها للتعرف على معالم المدينة وآثارها التاريخية والقرى التراثية، والأسواق الشعبية، كما سيقوم الأبناء بزيارة إلى عدد من الجهات والمتنزهات ومن ضمنها زيارة الى متحف الحجل، وقرية عسير، ونادي فرسان الجنوب، وزيارة إلى نادي شركة مواهب التربية، ونادي الأجيال، و نادي فرسان الجنوب.

وسيقضي الأبناء أوقاتاً ممتعة في متنزهات السودة والحبلة وشارع الفن، وزيارة إلى سوق الثلاثاء.. وغيرها، إضافة إلى عدد من الزيارات إلى الدوائر الحكومية والجمعيات الخيرية، ومن ضمنها زيارة جمعية آباء لرعاية الأيتام بعسير، وسيتخلل الرحلة باقة من الفقرات الترفيهية، والمسابقات الثقافية والتوعوية.

تأتي هذه الرحلة ضمن مهرجان إنسان الصيفي الذي أطلقته الجمعية بهدف شغل أوقات الفراغ لدى الأبناء، والاستفادة من الفعاليات والبرامج الترفيهية والتربوية التي تنظّمها الجمعية خلال فترة الصيف.

ويتخللها عديد من الأنشطة والبرامج المتنوّعة، ومن ضمنها الرحلات السياحية، حيث يتعرّف الأبناء على ما تزخر به المملكة من معالم حضارية، ومواقع أثرية وعمرانية، إضافة إلى رحلات لأداء العمرة، وتنظيم الأيام المفتوحة، كالزيارات للمراكز الترفيهية، والمجمعات التجارية، وإقامة الملتقيات الأسرية، وجلسات السمر، وكذلك التنسيق لزيارة مراكز الأحياء و الجمعيات الخيرية.

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