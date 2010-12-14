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شرطة جازان تطيح بمقيم لنقله 4 مخالفين لنظام أمن الحدود عبر مركبة خاصة

اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيل المخالفون لجهة الاختصاص والناقل للنيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت عن تمكُّن دوريات الأمن بمركز الضبط الأمني بالفطيحة بمحافظة بيش من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية؛ وذلك إثر نقله (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية السورية عبر مركبة خاصة من محافظة أبو عريش، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالة المخالفين لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

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شرطة جازان تطيح بمقيم لنقله 4 مخالفين لنظام أمن الحدود عبر مركبة خاصة
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت عن تمكُّن دوريات الأمن بمركز الضبط الأمني بالفطيحة بمحافظة بيش من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية؛ وذلك إثر نقله (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية السورية عبر مركبة خاصة من محافظة أبو عريش، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالة المخالفين لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
10:26 PM

شرطة جازان تطيح بمقيم لنقله 4 مخالفين لنظام أمن الحدود عبر مركبة خاصة

اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيل المخالفون لجهة الاختصاص والناقل للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت عن تمكُّن دوريات الأمن بمركز الضبط الأمني بالفطيحة بمحافظة بيش من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية؛ وذلك إثر نقله (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية السورية عبر مركبة خاصة من محافظة أبو عريش، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالة المخالفين لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

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