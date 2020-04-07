النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النصر يعلن نجاح عملية برادلي جونز في تثبيت كسر إصبعه

أعلن نادي النصر إجراء نجم الفريق الأول لكرة القدم الكابتن برادلي جونز اليوم الثلاثاء عملية تثبيت كسر سابق في احد أصابع اليد وإعادة مفصل إصبع آخر لوضعه الطبيعي .


ونشر النادي بياناً عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيه :" أجرى نجم الفريق الأول لكرة القدم الكابتن برادلي جونز صباح اليوم الثلاثاء، عملية تثبيت كسر سابق في أحد أصابع اليد، وإعادة مفصل إصبع آخر لوضعه الطبيعي بسبب خلع كان يعاني منه اللاعب وتكللت ولله الحمد بالنجاح.


وأضاف "سيخضع الكابتن برادلي لبرنامج علاجي وتأهيلي يعود بعده للمشاركة بإذن الله ".

وكان الحارس الأسترالي قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا، وجرى تثبيت إصبع اليد بالجبيرة، إلا أن الآلام عاودته في تدريبات الفريق ، قبل أيام قليلة من قرار تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا.

النصر حارس النصر برادلي جونز عملية تثبيت كسر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
النصر يعلن نجاح عملية برادلي جونز في تثبيت كسر إصبعه
سبق

أعلن نادي النصر إجراء نجم الفريق الأول لكرة القدم الكابتن برادلي جونز اليوم الثلاثاء عملية تثبيت كسر سابق في احد أصابع اليد وإعادة مفصل إصبع آخر لوضعه الطبيعي .


ونشر النادي بياناً عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيه :" أجرى نجم الفريق الأول لكرة القدم الكابتن برادلي جونز صباح اليوم الثلاثاء، عملية تثبيت كسر سابق في أحد أصابع اليد، وإعادة مفصل إصبع آخر لوضعه الطبيعي بسبب خلع كان يعاني منه اللاعب وتكللت ولله الحمد بالنجاح.


وأضاف "سيخضع الكابتن برادلي لبرنامج علاجي وتأهيلي يعود بعده للمشاركة بإذن الله ".

وكان الحارس الأسترالي قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا، وجرى تثبيت إصبع اليد بالجبيرة، إلا أن الآلام عاودته في تدريبات الفريق ، قبل أيام قليلة من قرار تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
07:42 PM
اخر تعديل
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
07:46 PM

النصر يعلن نجاح عملية برادلي جونز في تثبيت كسر إصبعه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
207

أعلن نادي النصر إجراء نجم الفريق الأول لكرة القدم الكابتن برادلي جونز اليوم الثلاثاء عملية تثبيت كسر سابق في احد أصابع اليد وإعادة مفصل إصبع آخر لوضعه الطبيعي .


ونشر النادي بياناً عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيه :" أجرى نجم الفريق الأول لكرة القدم الكابتن برادلي جونز صباح اليوم الثلاثاء، عملية تثبيت كسر سابق في أحد أصابع اليد، وإعادة مفصل إصبع آخر لوضعه الطبيعي بسبب خلع كان يعاني منه اللاعب وتكللت ولله الحمد بالنجاح.


وأضاف "سيخضع الكابتن برادلي لبرنامج علاجي وتأهيلي يعود بعده للمشاركة بإذن الله ".

وكان الحارس الأسترالي قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا، وجرى تثبيت إصبع اليد بالجبيرة، إلا أن الآلام عاودته في تدريبات الفريق ، قبل أيام قليلة من قرار تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,969
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,033
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,703
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,000

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة