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بعد تحقيقه اللقب الآسيوي الثامن .. كبير آسيا "الهلال" يشارك في كأس العالم

بعد تحقيق الهلال اللقب الآسيوي الثامن، بات في حكم المؤكد مشاركة "كبير آسيا" في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.

وتُجرى قرعة بطولة كأس العالم للأندية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 29 نوفمبر الجاري، على أن تُقام البطولة في 2022 .

وجاء تحقيق الهلال للقب دوري أبطال آسيا الرابع (الثامن بمختلف المسميات) عن طريق بوابة بوهانج الكوري، أمس الثلاثاء، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وانتهى لصالح الأزرق 2 / 0.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد تحقيقه اللقب الآسيوي الثامن .. كبير آسيا "الهلال" يشارك في كأس العالم
سبق

بعد تحقيق الهلال اللقب الآسيوي الثامن، بات في حكم المؤكد مشاركة "كبير آسيا" في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.

وتُجرى قرعة بطولة كأس العالم للأندية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 29 نوفمبر الجاري، على أن تُقام البطولة في 2022 .

وجاء تحقيق الهلال للقب دوري أبطال آسيا الرابع (الثامن بمختلف المسميات) عن طريق بوابة بوهانج الكوري، أمس الثلاثاء، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وانتهى لصالح الأزرق 2 / 0.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
12:29 AM

بعد تحقيقه اللقب الآسيوي الثامن .. كبير آسيا "الهلال" يشارك في كأس العالم

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
2,008

بعد تحقيق الهلال اللقب الآسيوي الثامن، بات في حكم المؤكد مشاركة "كبير آسيا" في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.

وتُجرى قرعة بطولة كأس العالم للأندية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 29 نوفمبر الجاري، على أن تُقام البطولة في 2022 .

وجاء تحقيق الهلال للقب دوري أبطال آسيا الرابع (الثامن بمختلف المسميات) عن طريق بوابة بوهانج الكوري، أمس الثلاثاء، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وانتهى لصالح الأزرق 2 / 0.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,801
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,320
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,233
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2.5 مليار ..

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