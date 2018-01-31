نجران.. رفع 4 آلاف متر مكعب من الأنقاض لتحسين المشهد الحضري

حملة شملت تنفيذ أعمال الكنس الآلي واليدوي للشوارع والطرقات والأرصفة

رفعت أمانة منطقة نجران، خلال الأسبوع الماضي، 4165 متراً مكعباً من الأنقاض ضمن حملاتها لمعالجة مظاهر التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

وأوضح وكيل الخدمات بأمانة المنطقة المهندس عبود مانع آل نصيب؛ أن الحملة شملت تنفيذ أعمال الكنس الآلي واليدوي للشوارع والطرقات والأرصفة لإزالة الرمال والأتربة وإزالة 4738 متراً مكعباً من الحشائش، إضافة إلى غسل 6080 متراً طولياً للأرصفة، وغسل 600 حاوية نفايات، وإزالة 50 ملصقاً مشوّهاً للمظهر العام، ورفع سيارتيْن تالفتيْن، ومعالجة 47 بلاغاً.