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غلق 220 منشأة لم تتقيد بالإجراءات الوقائية في الطائف.. والرقابة مستمرة

خالفت في توفير أجهزة قياس الحرارة والمعقمات وملصقات التباعد

أسفرت أكثر من 39 ألف جولة رقابية نفذتها الفرق الرقابية لأمانة الطائف على المحال والأسواق والمراكز التجارية، خلال الأسابيع الأربعة الماضية؛ للتأكد من تقيد المنشآت والمرافق التجارية بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، والتزامها بالبروتوكولات الخاصة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"؛ عن إغلاق 220 منشأة تجارية، لم تتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وتمثلت المخالفات في عدم توفير أجهزة قياس الحرارة أو المعقمات للزوار، إلى جانب عدم تطبق التباعد الجسدي والملصقات المحددة لذلك، إضافة الى رصد مخالفات نظامية منها العمل دون ترخيص نظامي وشهادات صحية منتهية للعاملين.

وأوضحت الأمانة لـ"سبق" أن أكثر من 13 ألف منشأة تجارية تمت معاينتها والوقوف عليها ومتابعتها بما يحقق أعلى معايير الرقابة الميدانية، حيث عملت البلديات الفرعية على الرقابة الفورية للأنشطة وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين ومعاودة الوقوف عليها؛ للتأكد من تصحيح المخالفات والتزامها بالتغيير.

ولا تزال جهود الجهات المختصة مستمرة لمراقبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غلق 220 منشأة لم تتقيد بالإجراءات الوقائية في الطائف.. والرقابة مستمرة
سبق

أسفرت أكثر من 39 ألف جولة رقابية نفذتها الفرق الرقابية لأمانة الطائف على المحال والأسواق والمراكز التجارية، خلال الأسابيع الأربعة الماضية؛ للتأكد من تقيد المنشآت والمرافق التجارية بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، والتزامها بالبروتوكولات الخاصة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"؛ عن إغلاق 220 منشأة تجارية، لم تتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وتمثلت المخالفات في عدم توفير أجهزة قياس الحرارة أو المعقمات للزوار، إلى جانب عدم تطبق التباعد الجسدي والملصقات المحددة لذلك، إضافة الى رصد مخالفات نظامية منها العمل دون ترخيص نظامي وشهادات صحية منتهية للعاملين.

وأوضحت الأمانة لـ"سبق" أن أكثر من 13 ألف منشأة تجارية تمت معاينتها والوقوف عليها ومتابعتها بما يحقق أعلى معايير الرقابة الميدانية، حيث عملت البلديات الفرعية على الرقابة الفورية للأنشطة وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين ومعاودة الوقوف عليها؛ للتأكد من تصحيح المخالفات والتزامها بالتغيير.

ولا تزال جهود الجهات المختصة مستمرة لمراقبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
07:00 PM

غلق 220 منشأة لم تتقيد بالإجراءات الوقائية في الطائف.. والرقابة مستمرة

خالفت في توفير أجهزة قياس الحرارة والمعقمات وملصقات التباعد

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متعب البقمي - الطائف
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أسفرت أكثر من 39 ألف جولة رقابية نفذتها الفرق الرقابية لأمانة الطائف على المحال والأسواق والمراكز التجارية، خلال الأسابيع الأربعة الماضية؛ للتأكد من تقيد المنشآت والمرافق التجارية بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، والتزامها بالبروتوكولات الخاصة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"؛ عن إغلاق 220 منشأة تجارية، لم تتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وتمثلت المخالفات في عدم توفير أجهزة قياس الحرارة أو المعقمات للزوار، إلى جانب عدم تطبق التباعد الجسدي والملصقات المحددة لذلك، إضافة الى رصد مخالفات نظامية منها العمل دون ترخيص نظامي وشهادات صحية منتهية للعاملين.

وأوضحت الأمانة لـ"سبق" أن أكثر من 13 ألف منشأة تجارية تمت معاينتها والوقوف عليها ومتابعتها بما يحقق أعلى معايير الرقابة الميدانية، حيث عملت البلديات الفرعية على الرقابة الفورية للأنشطة وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين ومعاودة الوقوف عليها؛ للتأكد من تصحيح المخالفات والتزامها بالتغيير.

ولا تزال جهود الجهات المختصة مستمرة لمراقبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

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