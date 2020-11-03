النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

النيابة العامة: السجن 28 عامًا ومصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال وتستر تجاري

"وهن عضلي وبيل".. استئصال منظاري يُنقذ مريضة بجدة من الغدة الزعترية

ضعف عضلات وزغللة بالعين بفعل التضخم.. وأجسام مضادة تعطل المستقبلات

نجح -بفضل الله- فريق طبي بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، في إجراء عملية متقدمة لاستئصال الغدة الزعترية باستخدام منظار جراحي للصدر؛ وذلك لمريضة مصابة بمرض الوهن العضلي الوبيل؛ حيث كانت تعاني أعراض ضعف العضلات وزغللة في العين، بسبب تضخم في الغدة الزعترية التي تقوم في الوضع المرضي بإفراز أجسام مضادة تُعطل عمل المستقبلات العصبية في عضلات الجسم.

هذا وقد تمت مناظرة الحالة وتشخيصها وتبين بعد إجراء الكشف الطبي على الحالة وعمل الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة المقطعية كافة، وجود تضخم في الغدة، وقد تقرر إجراء عملية لإزالة الغدة الزعترية التي تجرى غالباً بشق جراحي في عظمة القفص في الصدر.

وتم تجهيز المريضة للعملية لإجراء استئصال الغدة الزعترية؛ وذلك باستخدام منظار جراحي للصدر من خلال عمل ثلاث فتحات لا تتعدى عشرة ملليمترات في الجهة اليسرى من الصدر، وتم استئصال الغدة بالكامل دون حدوث أي مضاعفات للحالة، ولله الحمد؛ حيث تعد هذه العملية من العمليات المتطورة التي تساعد على تجنب الشق الجراحي ومضاعفاته وتقليل مدة التنويم.

وبفضل الله، تكللت العملية بالنجاح وبعدها نقلت المريضة إلى أجنحة العناية تحت الملاحظة وهي في حالة صحية جيدة؛ حيث غادرت المريضة المجمع الطبي في اليوم الثاني من العملية وحالتها مستقرة، ولله الحمد.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"وهن عضلي وبيل".. استئصال منظاري يُنقذ مريضة بجدة من الغدة الزعترية
سبق

نجح -بفضل الله- فريق طبي بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، في إجراء عملية متقدمة لاستئصال الغدة الزعترية باستخدام منظار جراحي للصدر؛ وذلك لمريضة مصابة بمرض الوهن العضلي الوبيل؛ حيث كانت تعاني أعراض ضعف العضلات وزغللة في العين، بسبب تضخم في الغدة الزعترية التي تقوم في الوضع المرضي بإفراز أجسام مضادة تُعطل عمل المستقبلات العصبية في عضلات الجسم.

هذا وقد تمت مناظرة الحالة وتشخيصها وتبين بعد إجراء الكشف الطبي على الحالة وعمل الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة المقطعية كافة، وجود تضخم في الغدة، وقد تقرر إجراء عملية لإزالة الغدة الزعترية التي تجرى غالباً بشق جراحي في عظمة القفص في الصدر.

وتم تجهيز المريضة للعملية لإجراء استئصال الغدة الزعترية؛ وذلك باستخدام منظار جراحي للصدر من خلال عمل ثلاث فتحات لا تتعدى عشرة ملليمترات في الجهة اليسرى من الصدر، وتم استئصال الغدة بالكامل دون حدوث أي مضاعفات للحالة، ولله الحمد؛ حيث تعد هذه العملية من العمليات المتطورة التي تساعد على تجنب الشق الجراحي ومضاعفاته وتقليل مدة التنويم.

وبفضل الله، تكللت العملية بالنجاح وبعدها نقلت المريضة إلى أجنحة العناية تحت الملاحظة وهي في حالة صحية جيدة؛ حيث غادرت المريضة المجمع الطبي في اليوم الثاني من العملية وحالتها مستقرة، ولله الحمد.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
01:06 PM

"وهن عضلي وبيل".. استئصال منظاري يُنقذ مريضة بجدة من الغدة الزعترية

ضعف عضلات وزغللة بالعين بفعل التضخم.. وأجسام مضادة تعطل المستقبلات

A A A
محمد حضاض - جدة
1
1,339

نجح -بفضل الله- فريق طبي بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، في إجراء عملية متقدمة لاستئصال الغدة الزعترية باستخدام منظار جراحي للصدر؛ وذلك لمريضة مصابة بمرض الوهن العضلي الوبيل؛ حيث كانت تعاني أعراض ضعف العضلات وزغللة في العين، بسبب تضخم في الغدة الزعترية التي تقوم في الوضع المرضي بإفراز أجسام مضادة تُعطل عمل المستقبلات العصبية في عضلات الجسم.

هذا وقد تمت مناظرة الحالة وتشخيصها وتبين بعد إجراء الكشف الطبي على الحالة وعمل الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة المقطعية كافة، وجود تضخم في الغدة، وقد تقرر إجراء عملية لإزالة الغدة الزعترية التي تجرى غالباً بشق جراحي في عظمة القفص في الصدر.

وتم تجهيز المريضة للعملية لإجراء استئصال الغدة الزعترية؛ وذلك باستخدام منظار جراحي للصدر من خلال عمل ثلاث فتحات لا تتعدى عشرة ملليمترات في الجهة اليسرى من الصدر، وتم استئصال الغدة بالكامل دون حدوث أي مضاعفات للحالة، ولله الحمد؛ حيث تعد هذه العملية من العمليات المتطورة التي تساعد على تجنب الشق الجراحي ومضاعفاته وتقليل مدة التنويم.

وبفضل الله، تكللت العملية بالنجاح وبعدها نقلت المريضة إلى أجنحة العناية تحت الملاحظة وهي في حالة صحية جيدة؛ حيث غادرت المريضة المجمع الطبي في اليوم الثاني من العملية وحالتها مستقرة، ولله الحمد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,847
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,863
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,960

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة