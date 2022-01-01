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"إتبا" توفير الجرعة التنشيطية لزوار فعاليات "شتاء درب زبيدة"

بالتزامن مع عودة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

عززت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية "إتبا"، الإجراءات الاحترازية، وتوفير الجرعة التنشيطية دون موعد مسبق لزوار فعاليات "شتاء درب زبيدة" المقام في مدينة لينة التاريخية، بالتعاون مع صحة رفحاء.

يأتي ذلك بالتزامن مع عودة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.

وقال الرئيس التنفيذي لتطوير المحمية محمد الشعلان: إدارة الفعاليات فور إعلان بيان وزارة الداخلية، فعّلت العديد من الإجراءات الصحية والاحترازية التي تضمن تطبيق كل ما جاء في البيان من بروتوكولات وتعليمات صحية واحترازية؛ لضمان سلامة جميع الزوار والعاملين، مثل: (تعزيز التباعد، وارتداء الكمامات)، مع الأخذ في الاعتبار الطاقة الاستيعابية لكل فعالية، إضافة لتفعيل تطبيق "توكلنا" في دخول جميع مواقع الفعاليات المتعددة.

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"إتبا" توفير الجرعة التنشيطية لزوار فعاليات "شتاء درب زبيدة"
سبق

عززت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية "إتبا"، الإجراءات الاحترازية، وتوفير الجرعة التنشيطية دون موعد مسبق لزوار فعاليات "شتاء درب زبيدة" المقام في مدينة لينة التاريخية، بالتعاون مع صحة رفحاء.

يأتي ذلك بالتزامن مع عودة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.

وقال الرئيس التنفيذي لتطوير المحمية محمد الشعلان: إدارة الفعاليات فور إعلان بيان وزارة الداخلية، فعّلت العديد من الإجراءات الصحية والاحترازية التي تضمن تطبيق كل ما جاء في البيان من بروتوكولات وتعليمات صحية واحترازية؛ لضمان سلامة جميع الزوار والعاملين، مثل: (تعزيز التباعد، وارتداء الكمامات)، مع الأخذ في الاعتبار الطاقة الاستيعابية لكل فعالية، إضافة لتفعيل تطبيق "توكلنا" في دخول جميع مواقع الفعاليات المتعددة.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
05:32 PM

"إتبا" توفير الجرعة التنشيطية لزوار فعاليات "شتاء درب زبيدة"

بالتزامن مع عودة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رفحاء
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عززت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية "إتبا"، الإجراءات الاحترازية، وتوفير الجرعة التنشيطية دون موعد مسبق لزوار فعاليات "شتاء درب زبيدة" المقام في مدينة لينة التاريخية، بالتعاون مع صحة رفحاء.

يأتي ذلك بالتزامن مع عودة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.

وقال الرئيس التنفيذي لتطوير المحمية محمد الشعلان: إدارة الفعاليات فور إعلان بيان وزارة الداخلية، فعّلت العديد من الإجراءات الصحية والاحترازية التي تضمن تطبيق كل ما جاء في البيان من بروتوكولات وتعليمات صحية واحترازية؛ لضمان سلامة جميع الزوار والعاملين، مثل: (تعزيز التباعد، وارتداء الكمامات)، مع الأخذ في الاعتبار الطاقة الاستيعابية لكل فعالية، إضافة لتفعيل تطبيق "توكلنا" في دخول جميع مواقع الفعاليات المتعددة.

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