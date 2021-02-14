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رئيس "جامعة فيصل" يرعى ندوة "الآثار المتبقية للمبيدات في الغذاء وآثارها الصحية".. الثلاثاء

يرعى رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، ندوة دولية بعنوان "الآثار المتبقية للمبيدات في الغذاء وآثارها الصحية على صحة الإنسان والحيوان" في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا من يوم الثلاثاء 4-7-1442هـ الموافق 16-2-2021م عبر الاتصال المرئي، والتي تنظمها وحدة حماية البيئة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وكلية العلوم الزراعية والأغذية.

من جانبه أوضح رئيس الجامعة أن هذه الندوة العلمية الدولية التي تضم نخبة من العلماء والخبراء الدوليين، تأتي لمناقشة عدد من المحاور الحيوية المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي، الذي يمثل لهوية جامعة الملك فيصل المؤسسية الركيزة الأولى، إلى جانب الركيزة الأخرى تحقيق الاستدامة البيئية، تلك الهوية التي انطلقت لتواكب بعون الله تعالى تطلعات الوطن التنموية في ضوء رؤية المملكة 2030، ساعية بخطوات ثابتة نحو تحقيق مستهدفاتها في ظل رعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وأضاف أن الندوة تهدف من خلال مشاركة الجهات المحلية والدولية في أعمالها إلى تعزيز التكامل والتعاون لبناء تصور مشترك يشخص أبرز تحديات الأمن الغذائي، ويعمل على تنسيق الجهود البحثية والتشريعية والإجرائية لتجاوزها، والتي يعد من أبرزها الاستخدام غير المرشّد للمبيدات في الغذاء، وما يخلفه ذلك من مخاطر صحية كبيرة وممتدة نتيجة لتناول الإنسان والكائنات الحية للمنتجات النباتية الملوثة.

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رئيس "جامعة فيصل" يرعى ندوة "الآثار المتبقية للمبيدات في الغذاء وآثارها الصحية".. الثلاثاء
سبق

يرعى رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، ندوة دولية بعنوان "الآثار المتبقية للمبيدات في الغذاء وآثارها الصحية على صحة الإنسان والحيوان" في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا من يوم الثلاثاء 4-7-1442هـ الموافق 16-2-2021م عبر الاتصال المرئي، والتي تنظمها وحدة حماية البيئة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وكلية العلوم الزراعية والأغذية.

من جانبه أوضح رئيس الجامعة أن هذه الندوة العلمية الدولية التي تضم نخبة من العلماء والخبراء الدوليين، تأتي لمناقشة عدد من المحاور الحيوية المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي، الذي يمثل لهوية جامعة الملك فيصل المؤسسية الركيزة الأولى، إلى جانب الركيزة الأخرى تحقيق الاستدامة البيئية، تلك الهوية التي انطلقت لتواكب بعون الله تعالى تطلعات الوطن التنموية في ضوء رؤية المملكة 2030، ساعية بخطوات ثابتة نحو تحقيق مستهدفاتها في ظل رعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وأضاف أن الندوة تهدف من خلال مشاركة الجهات المحلية والدولية في أعمالها إلى تعزيز التكامل والتعاون لبناء تصور مشترك يشخص أبرز تحديات الأمن الغذائي، ويعمل على تنسيق الجهود البحثية والتشريعية والإجرائية لتجاوزها، والتي يعد من أبرزها الاستخدام غير المرشّد للمبيدات في الغذاء، وما يخلفه ذلك من مخاطر صحية كبيرة وممتدة نتيجة لتناول الإنسان والكائنات الحية للمنتجات النباتية الملوثة.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
07:38 PM

رئيس "جامعة فيصل" يرعى ندوة "الآثار المتبقية للمبيدات في الغذاء وآثارها الصحية".. الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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يرعى رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، ندوة دولية بعنوان "الآثار المتبقية للمبيدات في الغذاء وآثارها الصحية على صحة الإنسان والحيوان" في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا من يوم الثلاثاء 4-7-1442هـ الموافق 16-2-2021م عبر الاتصال المرئي، والتي تنظمها وحدة حماية البيئة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وكلية العلوم الزراعية والأغذية.

من جانبه أوضح رئيس الجامعة أن هذه الندوة العلمية الدولية التي تضم نخبة من العلماء والخبراء الدوليين، تأتي لمناقشة عدد من المحاور الحيوية المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي، الذي يمثل لهوية جامعة الملك فيصل المؤسسية الركيزة الأولى، إلى جانب الركيزة الأخرى تحقيق الاستدامة البيئية، تلك الهوية التي انطلقت لتواكب بعون الله تعالى تطلعات الوطن التنموية في ضوء رؤية المملكة 2030، ساعية بخطوات ثابتة نحو تحقيق مستهدفاتها في ظل رعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وأضاف أن الندوة تهدف من خلال مشاركة الجهات المحلية والدولية في أعمالها إلى تعزيز التكامل والتعاون لبناء تصور مشترك يشخص أبرز تحديات الأمن الغذائي، ويعمل على تنسيق الجهود البحثية والتشريعية والإجرائية لتجاوزها، والتي يعد من أبرزها الاستخدام غير المرشّد للمبيدات في الغذاء، وما يخلفه ذلك من مخاطر صحية كبيرة وممتدة نتيجة لتناول الإنسان والكائنات الحية للمنتجات النباتية الملوثة.

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