"الرمضاني" يحتفل بزواجه في تربة

احتفل الشاب منصور مدغم الرمضاني البقمي، بعقد زواجه، أمس، بمحافظة تربة، وسط حضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة.
احتفل الشاب منصور مدغم الرمضاني البقمي، بعقد زواجه، أمس، بمحافظة تربة، وسط حضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة.
احتفل الشاب منصور مدغم الرمضاني البقمي، بعقد زواجه، أمس، بمحافظة تربة، وسط حضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة.
احتفل الشاب منصور مدغم الرمضاني البقمي، بعقد زواجه، أمس، بمحافظة تربة، وسط حضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة.