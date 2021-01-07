صادق الكونغرس الأمريكي اليوم الخميس على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن بأكثر من 270 صوتاً في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر. وكانت قد شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، ليلة أمس، أحداثاً اقتحم خلالها المئات من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونجرس واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.

الكونغرس الأمريكي يصادق على فوز بايدن بأكثر من 270 صوتاً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-07 صادق الكونغرس الأمريكي اليوم الخميس على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن بأكثر من 270 صوتاً في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر.



وكانت قد شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، ليلة أمس، أحداثاً اقتحم خلالها المئات من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونجرس واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442 11:55 AM

الكونغرس الأمريكي يصادق على فوز بايدن بأكثر من 270 صوتاً شهدت العاصمة واشنطن ليلة أمس اقتحام المئات الحواجز الأمنية للمبنى





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صادق الكونغرس الأمريكي اليوم الخميس على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن بأكثر من 270 صوتاً في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر.



وكانت قد شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، ليلة أمس، أحداثاً اقتحم خلالها المئات من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونجرس واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.