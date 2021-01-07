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الكونغرس الأمريكي يصادق على فوز بايدن بأكثر من 270 صوتاً

شهدت العاصمة واشنطن ليلة أمس اقتحام المئات الحواجز الأمنية للمبنى

صادق الكونغرس الأمريكي اليوم الخميس على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن بأكثر من 270 صوتاً في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر.

وكانت قد شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، ليلة أمس، أحداثاً اقتحم خلالها المئات من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونجرس واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.

جو بايدن

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الكونغرس الأمريكي يصادق على فوز بايدن بأكثر من 270 صوتاً
سبق

صادق الكونغرس الأمريكي اليوم الخميس على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن بأكثر من 270 صوتاً في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر.

وكانت قد شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، ليلة أمس، أحداثاً اقتحم خلالها المئات من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونجرس واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
11:55 AM

الكونغرس الأمريكي يصادق على فوز بايدن بأكثر من 270 صوتاً

شهدت العاصمة واشنطن ليلة أمس اقتحام المئات الحواجز الأمنية للمبنى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صادق الكونغرس الأمريكي اليوم الخميس على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن بأكثر من 270 صوتاً في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر.

وكانت قد شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، ليلة أمس، أحداثاً اقتحم خلالها المئات من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونجرس واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.

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