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أكثر من 23 ألف مراجع لـ"طوارئ جازان" في أسبوع

تنويم 1291 مريضًا.. و47234 مراجعًا للمراكز الصحية

كشف تقرير لـ"صحة جازان" عن أن عدد المراجعين لأقسام الطوارئ خلال أيام الأسبوع الماضي بلغ 23792 مراجعًا، و10016 مراجعًا للعيادات الخارجية، فيما أجرت أقسام العمليات بالمستشفيات 324 عملية جراحية منها 184 عملية طارئة، أما عمليات جراحة اليوم الواحد فبلغت 123 عملية.

وأظهر التقرير تنويم 1291 مريضًا استدعت حالتهم الصحية إبقاءهم تحت العناية والمتابعة الطبية بالمستشفيات، في حين بلغ عدد المراجعين للمراكز الصحية خلال الأسبوع نفسه 47234 مراجعًا، بينما أجرى 324 مراجعًا ومراجعة فحص ما قبل الزواج.

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أكثر من 23 ألف مراجع لـ"طوارئ جازان" في أسبوع
سبق

كشف تقرير لـ"صحة جازان" عن أن عدد المراجعين لأقسام الطوارئ خلال أيام الأسبوع الماضي بلغ 23792 مراجعًا، و10016 مراجعًا للعيادات الخارجية، فيما أجرت أقسام العمليات بالمستشفيات 324 عملية جراحية منها 184 عملية طارئة، أما عمليات جراحة اليوم الواحد فبلغت 123 عملية.

وأظهر التقرير تنويم 1291 مريضًا استدعت حالتهم الصحية إبقاءهم تحت العناية والمتابعة الطبية بالمستشفيات، في حين بلغ عدد المراجعين للمراكز الصحية خلال الأسبوع نفسه 47234 مراجعًا، بينما أجرى 324 مراجعًا ومراجعة فحص ما قبل الزواج.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
11:29 PM

أكثر من 23 ألف مراجع لـ"طوارئ جازان" في أسبوع

تنويم 1291 مريضًا.. و47234 مراجعًا للمراكز الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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كشف تقرير لـ"صحة جازان" عن أن عدد المراجعين لأقسام الطوارئ خلال أيام الأسبوع الماضي بلغ 23792 مراجعًا، و10016 مراجعًا للعيادات الخارجية، فيما أجرت أقسام العمليات بالمستشفيات 324 عملية جراحية منها 184 عملية طارئة، أما عمليات جراحة اليوم الواحد فبلغت 123 عملية.

وأظهر التقرير تنويم 1291 مريضًا استدعت حالتهم الصحية إبقاءهم تحت العناية والمتابعة الطبية بالمستشفيات، في حين بلغ عدد المراجعين للمراكز الصحية خلال الأسبوع نفسه 47234 مراجعًا، بينما أجرى 324 مراجعًا ومراجعة فحص ما قبل الزواج.

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