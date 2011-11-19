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رحلة جبلية لـ"المغامسي" تنقذ شخصين من الغرق في بركة بجبل أدقس بالمدينة المنورة

أحد أفراد الدفاع المدني.. وقام بإخراجهما وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما

كشف الجندي أول عادل المغامسي أحد منسوبي الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عن رحلته إلى جبل أدقس الذي أنقذ من خلالها شخصين- بعد مشيئة الله تعالى- تعرضا للغرق، وقام بإخراجهما وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما ونقل أحدهما إلى المستشفى، بمساعدة أصدقائه في الرحلة.

وقال "المغامسي" لـ"سبق" في صباح يوم السبت الماضي: اجتمعنا مع الأصدقاء في هذه الأجواء الماطرة الجميلة، وقررنا التنزه في جبل أدقس أحد جبال المدينة، فكان وصولنا الساعة السابعة صباحاً وصعدنا الجبل وتمتعنا بمنظر الشلالات وأعددنا وجبة الغداء.

وأضاف "المغامسي": في تمام الساعة الرابعة عصراً قررنا النزول ومغادرة المكان وأثناء النزول سمعت صوت أحد الأصدقاء يطلب الاستغاثة لرجلين في بركة ماء فقمت بالإسراع إلى مكان الاستغاثة واتضح أن هناك شخصاً يقاوم الغرق والآخر كان في قاع البركة فاقداً للوعي فنزلت على الفور لنجدة الشخص الأول وسحبته إلى خارج البركة وسارعت بالعودة والغطس إلى قاع البركة بعمق مترين تقريباً وأخرجت الآخر وهو فاقد الوعي.

وقال "المغامسي": بعد توفيق الله قمت بعمل إنعاش رئوي له لمدة خمس دقائق تقريباً وبفضل الله سبحانه عاد إليه الوعي وبدأ بالتنفس وإخرج الماء من جوفه ورئته وتعديل وضعية رأسه بطريقة مثالية ليسهل عليه التنفس، وتم حمله إلى أسفل الجبل بمساعدة الأصدقاء لتعثر وجود شبكة للجوال في الجبل للاتصال على الطوارئ والإسعاف.

وأضاف: تمت مساعدة الشخص الأول الذي كان منهكاً من شدة التعب وحمل الشخص الثاني، وتم إسعافهما إلى أقرب مركز صحي ومن ثم لمستشفى الميقات العام ومن ثم إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، نسأل الله العلي القدير أن يمن عليهما بالشفاء العاجل، ويجعل ما قمنا به خالصاً لوجهه الكريم.

وكان المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني قد صرح أن أحد منسوبي مدني المدينة الجندي أول عادل المغامسي، وأثناء تواجده للتنزه بجبل أدقس ثالث أكبر جبال منطقة المدينة المنورة يوم السبت الماضي يصادف حالتي غرق لشخصين فما كان منه إلا أن بادر بمباشرة الحالتين وإخراجهما وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وتم نقل أحدهما للمستشفى والآخر بصحة جيدة.

شاهد .. شجاعة رجل أمن تُنقذ شخصيْن من الغرق بجبل أدقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رحلة جبلية لـ"المغامسي" تنقذ شخصين من الغرق في بركة بجبل أدقس بالمدينة المنورة
سبق

كشف الجندي أول عادل المغامسي أحد منسوبي الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عن رحلته إلى جبل أدقس الذي أنقذ من خلالها شخصين- بعد مشيئة الله تعالى- تعرضا للغرق، وقام بإخراجهما وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما ونقل أحدهما إلى المستشفى، بمساعدة أصدقائه في الرحلة.

وقال "المغامسي" لـ"سبق" في صباح يوم السبت الماضي: اجتمعنا مع الأصدقاء في هذه الأجواء الماطرة الجميلة، وقررنا التنزه في جبل أدقس أحد جبال المدينة، فكان وصولنا الساعة السابعة صباحاً وصعدنا الجبل وتمتعنا بمنظر الشلالات وأعددنا وجبة الغداء.

وأضاف "المغامسي": في تمام الساعة الرابعة عصراً قررنا النزول ومغادرة المكان وأثناء النزول سمعت صوت أحد الأصدقاء يطلب الاستغاثة لرجلين في بركة ماء فقمت بالإسراع إلى مكان الاستغاثة واتضح أن هناك شخصاً يقاوم الغرق والآخر كان في قاع البركة فاقداً للوعي فنزلت على الفور لنجدة الشخص الأول وسحبته إلى خارج البركة وسارعت بالعودة والغطس إلى قاع البركة بعمق مترين تقريباً وأخرجت الآخر وهو فاقد الوعي.

وقال "المغامسي": بعد توفيق الله قمت بعمل إنعاش رئوي له لمدة خمس دقائق تقريباً وبفضل الله سبحانه عاد إليه الوعي وبدأ بالتنفس وإخرج الماء من جوفه ورئته وتعديل وضعية رأسه بطريقة مثالية ليسهل عليه التنفس، وتم حمله إلى أسفل الجبل بمساعدة الأصدقاء لتعثر وجود شبكة للجوال في الجبل للاتصال على الطوارئ والإسعاف.

وأضاف: تمت مساعدة الشخص الأول الذي كان منهكاً من شدة التعب وحمل الشخص الثاني، وتم إسعافهما إلى أقرب مركز صحي ومن ثم لمستشفى الميقات العام ومن ثم إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، نسأل الله العلي القدير أن يمن عليهما بالشفاء العاجل، ويجعل ما قمنا به خالصاً لوجهه الكريم.

وكان المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني قد صرح أن أحد منسوبي مدني المدينة الجندي أول عادل المغامسي، وأثناء تواجده للتنزه بجبل أدقس ثالث أكبر جبال منطقة المدينة المنورة يوم السبت الماضي يصادف حالتي غرق لشخصين فما كان منه إلا أن بادر بمباشرة الحالتين وإخراجهما وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وتم نقل أحدهما للمستشفى والآخر بصحة جيدة.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
10:28 PM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
02:32 AM

رحلة جبلية لـ"المغامسي" تنقذ شخصين من الغرق في بركة بجبل أدقس بالمدينة المنورة

أحد أفراد الدفاع المدني.. وقام بإخراجهما وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
11
28,014

كشف الجندي أول عادل المغامسي أحد منسوبي الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عن رحلته إلى جبل أدقس الذي أنقذ من خلالها شخصين- بعد مشيئة الله تعالى- تعرضا للغرق، وقام بإخراجهما وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما ونقل أحدهما إلى المستشفى، بمساعدة أصدقائه في الرحلة.

وقال "المغامسي" لـ"سبق" في صباح يوم السبت الماضي: اجتمعنا مع الأصدقاء في هذه الأجواء الماطرة الجميلة، وقررنا التنزه في جبل أدقس أحد جبال المدينة، فكان وصولنا الساعة السابعة صباحاً وصعدنا الجبل وتمتعنا بمنظر الشلالات وأعددنا وجبة الغداء.

وأضاف "المغامسي": في تمام الساعة الرابعة عصراً قررنا النزول ومغادرة المكان وأثناء النزول سمعت صوت أحد الأصدقاء يطلب الاستغاثة لرجلين في بركة ماء فقمت بالإسراع إلى مكان الاستغاثة واتضح أن هناك شخصاً يقاوم الغرق والآخر كان في قاع البركة فاقداً للوعي فنزلت على الفور لنجدة الشخص الأول وسحبته إلى خارج البركة وسارعت بالعودة والغطس إلى قاع البركة بعمق مترين تقريباً وأخرجت الآخر وهو فاقد الوعي.

وقال "المغامسي": بعد توفيق الله قمت بعمل إنعاش رئوي له لمدة خمس دقائق تقريباً وبفضل الله سبحانه عاد إليه الوعي وبدأ بالتنفس وإخرج الماء من جوفه ورئته وتعديل وضعية رأسه بطريقة مثالية ليسهل عليه التنفس، وتم حمله إلى أسفل الجبل بمساعدة الأصدقاء لتعثر وجود شبكة للجوال في الجبل للاتصال على الطوارئ والإسعاف.

وأضاف: تمت مساعدة الشخص الأول الذي كان منهكاً من شدة التعب وحمل الشخص الثاني، وتم إسعافهما إلى أقرب مركز صحي ومن ثم لمستشفى الميقات العام ومن ثم إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، نسأل الله العلي القدير أن يمن عليهما بالشفاء العاجل، ويجعل ما قمنا به خالصاً لوجهه الكريم.

وكان المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني قد صرح أن أحد منسوبي مدني المدينة الجندي أول عادل المغامسي، وأثناء تواجده للتنزه بجبل أدقس ثالث أكبر جبال منطقة المدينة المنورة يوم السبت الماضي يصادف حالتي غرق لشخصين فما كان منه إلا أن بادر بمباشرة الحالتين وإخراجهما وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وتم نقل أحدهما للمستشفى والآخر بصحة جيدة.

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