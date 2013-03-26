النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر تحت 23 عامًا يختتم استعداده لمواجهة ليبيريا وديًّا استعدادًا للأولمبياد

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، غدًا السبت، مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، خلال فترة أيام (FIFA)، الذي يمتد حتى الثلاثين من الشهر الجاري، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.


ويستضيف "الأخضر" منتخب ليبيريا (فريق أول) في تمام الـ5:10 مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز.

ميدانيًّا: أجرى المنتخب السعودي، مساء اليوم، حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، تركّزت على العمل التكتيكي بهدف التنظيم الدفاعي، أعقب ذلك مران على الكرات الثابتة في الناحية الدفاعية.

يُذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند مطلع العام الميلادي الماضي، والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر تحت 23 عامًا يختتم استعداده لمواجهة ليبيريا وديًّا استعدادًا للأولمبياد
سبق

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، غدًا السبت، مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، خلال فترة أيام (FIFA)، الذي يمتد حتى الثلاثين من الشهر الجاري، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.


ويستضيف "الأخضر" منتخب ليبيريا (فريق أول) في تمام الـ5:10 مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز.

ميدانيًّا: أجرى المنتخب السعودي، مساء اليوم، حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، تركّزت على العمل التكتيكي بهدف التنظيم الدفاعي، أعقب ذلك مران على الكرات الثابتة في الناحية الدفاعية.

يُذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند مطلع العام الميلادي الماضي، والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
08:55 PM
اخر تعديل
26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
11:44 PM

الأخضر تحت 23 عامًا يختتم استعداده لمواجهة ليبيريا وديًّا استعدادًا للأولمبياد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
343

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، غدًا السبت، مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، خلال فترة أيام (FIFA)، الذي يمتد حتى الثلاثين من الشهر الجاري، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.


ويستضيف "الأخضر" منتخب ليبيريا (فريق أول) في تمام الـ5:10 مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز.

ميدانيًّا: أجرى المنتخب السعودي، مساء اليوم، حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، تركّزت على العمل التكتيكي بهدف التنظيم الدفاعي، أعقب ذلك مران على الكرات الثابتة في الناحية الدفاعية.

يُذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند مطلع العام الميلادي الماضي، والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,532
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,598
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,596
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,828

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة