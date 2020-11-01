وجده بشرورة وهاتَفَ شقيقه.. قارئ لـ"سبق" يعثر على مفقود جدة "المدني"

يعاني اعتلالات واختفى أثناء خروجه من منزل قريب له.. والأسرة تثمن المساهمة

عثر أحد قراء "سبق"، مساء أمس، على "مفقود جدة" الشاب سالم بن سليمان بن راجح المدني (٣٠ عامًا)، والذي يعاني من اعتلالات نفسية، وفقدته أسرته قبل أسبوعين أثناء خروجه من منزل أحد أقربائه بمحافظة جدة قاصدًا محافظة الليث لزيارة أسرته هناك.

وكانت "سبق" قد نشرت مناشدة أسرة "المدني" عن فقدان ابنها، يوم الجمعة الماضي؛ حيث تَواصل أحد قراء "سبق" مع شقيق المفقود، عبر الرقم المدوّن في الخبر، وأكد أنه عثر على الشاب المفقود في محافظة شرورة بمنطقة نجران، وقام بتسليمه لأحد مراكز الشرطة.

وقد قدمت أسرة " المدني" الشكر لصحيفة "سبق" على المساهمة في العثور على ابنها في وقت قياسي.