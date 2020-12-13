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ترقبوها غدًا.. تحديث جديد من "الوطني للأرصاد" حول الحالة المطرية الجديدة

المركز أشار إلى احتمال امتداد تأثيرها إلى مناطق عدة ونبه من رياح مثيرة للغبار

واصل #المركز_الوطني_للأرصاد، بث توقعاته للحالة الممطرة الجديدة؛ مبينًا أن التوقعات لا تزال تشير إلى احتمال تأثير الحالة المطرية على مناطق #تبوك #المدينة_المنورة #مكة_المكرمة (تشمل أجزاءها الساحلية)، كذلك على أجزاء من مناطق #حائل #الجوف #الحدود الشمالية #القصيم #الرياض #الشرقية.

وتابع المركز: كما يتوقع بمشيئة الله أن تؤثر الرياح الجنوبية النشطة والمثيرة للغبار (قد تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية) يومي #الاثنين و#الثلاثاء؛ خاصة خلال النهار على مناطق: (تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة) تشمل السواحل، كذلك على مناطق: (حائل، الجوف، الحدود الشمالية).

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد حذرت -وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد- من استمرار هطول الأمطار الرعدية بمشيئة الله؛ ابتداء من غد الاثنين حتى الخميس القادم على أجزاء من مناطق المملكة، تتأثر جراءها مناطق: (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويُحتمل أن تتعرض أجزاء منها لأمطار شديدة الغزارة، قد تؤدي إلى جريان السيول؛ فيما ستتأثر منطقتا (الرياض والقصيم) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع، توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ترقبوها غدًا.. تحديث جديد من "الوطني للأرصاد" حول الحالة المطرية الجديدة
سبق

واصل #المركز_الوطني_للأرصاد، بث توقعاته للحالة الممطرة الجديدة؛ مبينًا أن التوقعات لا تزال تشير إلى احتمال تأثير الحالة المطرية على مناطق #تبوك #المدينة_المنورة #مكة_المكرمة (تشمل أجزاءها الساحلية)، كذلك على أجزاء من مناطق #حائل #الجوف #الحدود الشمالية #القصيم #الرياض #الشرقية.

وتابع المركز: كما يتوقع بمشيئة الله أن تؤثر الرياح الجنوبية النشطة والمثيرة للغبار (قد تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية) يومي #الاثنين و#الثلاثاء؛ خاصة خلال النهار على مناطق: (تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة) تشمل السواحل، كذلك على مناطق: (حائل، الجوف، الحدود الشمالية).

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد حذرت -وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد- من استمرار هطول الأمطار الرعدية بمشيئة الله؛ ابتداء من غد الاثنين حتى الخميس القادم على أجزاء من مناطق المملكة، تتأثر جراءها مناطق: (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويُحتمل أن تتعرض أجزاء منها لأمطار شديدة الغزارة، قد تؤدي إلى جريان السيول؛ فيما ستتأثر منطقتا (الرياض والقصيم) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع، توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
12:10 PM

ترقبوها غدًا.. تحديث جديد من "الوطني للأرصاد" حول الحالة المطرية الجديدة

المركز أشار إلى احتمال امتداد تأثيرها إلى مناطق عدة ونبه من رياح مثيرة للغبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل #المركز_الوطني_للأرصاد، بث توقعاته للحالة الممطرة الجديدة؛ مبينًا أن التوقعات لا تزال تشير إلى احتمال تأثير الحالة المطرية على مناطق #تبوك #المدينة_المنورة #مكة_المكرمة (تشمل أجزاءها الساحلية)، كذلك على أجزاء من مناطق #حائل #الجوف #الحدود الشمالية #القصيم #الرياض #الشرقية.

وتابع المركز: كما يتوقع بمشيئة الله أن تؤثر الرياح الجنوبية النشطة والمثيرة للغبار (قد تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية) يومي #الاثنين و#الثلاثاء؛ خاصة خلال النهار على مناطق: (تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة) تشمل السواحل، كذلك على مناطق: (حائل، الجوف، الحدود الشمالية).

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد حذرت -وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد- من استمرار هطول الأمطار الرعدية بمشيئة الله؛ ابتداء من غد الاثنين حتى الخميس القادم على أجزاء من مناطق المملكة، تتأثر جراءها مناطق: (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويُحتمل أن تتعرض أجزاء منها لأمطار شديدة الغزارة، قد تؤدي إلى جريان السيول؛ فيما ستتأثر منطقتا (الرياض والقصيم) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع، توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.

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