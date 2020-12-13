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الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك

في هذا التقرير المصور نأخذكم في جولة حول العالم. في سماء السعودية رافقت المقاتلات الجوية السعودية قاذفتَين أمريكيتَين أثناء عبورهما. وفي مدينة نيويورك ظهر الحوت الأحدب بالقرب من تمثال الحرية. والمزيد تجدونه في الصور.


1- الحوت الأحدب يظهر بالقرب من تمثال الحرية في مدينة نيويورك.



2- رجال الإطفاء يحاولون إخماد النار المشتعلة في سيارة إثر الاحتجاج على قانون ينتهك حرية الصحافة في فرنسا.



3- أثناء نقل زرافة مهددة بالانقراض من جزيرة لونجيشارو الغارقة في كينيا على متن قارب مخصص بعد أن تقطعت بها السبل.



4- متطوعون صحيون يحاولون حماية أنفسهم خلال اشتباك مع شرطة مكافحة الشغب في مظاهرة مناهضة للحكومة التشيلية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.



5- بابا نويل يلوح لمحبيه بينما يتدلى من تلفريك على جبل شوغرلوف في ريو دي جانيرو بالبرازيل.



6- جاموس الماء يحاول إنعاش نفسه قليلاً بالسباحة في بركة في حديقة ساموت براكان في العاصمة التايلاندية بانكوك.



7- نمر سومطرة المهدد بالانقراض أثناء الإمساك به ونقله في إندونيسيا.



8- مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية ترافق قاذفتَين استراتيجيتَين أمريكيتَين من نوع (بي-٥۲) أثناء عبورها الأجواء السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك
سبق

في هذا التقرير المصور نأخذكم في جولة حول العالم. في سماء السعودية رافقت المقاتلات الجوية السعودية قاذفتَين أمريكيتَين أثناء عبورهما. وفي مدينة نيويورك ظهر الحوت الأحدب بالقرب من تمثال الحرية. والمزيد تجدونه في الصور.


1- الحوت الأحدب يظهر بالقرب من تمثال الحرية في مدينة نيويورك.



2- رجال الإطفاء يحاولون إخماد النار المشتعلة في سيارة إثر الاحتجاج على قانون ينتهك حرية الصحافة في فرنسا.



3- أثناء نقل زرافة مهددة بالانقراض من جزيرة لونجيشارو الغارقة في كينيا على متن قارب مخصص بعد أن تقطعت بها السبل.



4- متطوعون صحيون يحاولون حماية أنفسهم خلال اشتباك مع شرطة مكافحة الشغب في مظاهرة مناهضة للحكومة التشيلية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.



5- بابا نويل يلوح لمحبيه بينما يتدلى من تلفريك على جبل شوغرلوف في ريو دي جانيرو بالبرازيل.



6- جاموس الماء يحاول إنعاش نفسه قليلاً بالسباحة في بركة في حديقة ساموت براكان في العاصمة التايلاندية بانكوك.



7- نمر سومطرة المهدد بالانقراض أثناء الإمساك به ونقله في إندونيسيا.



8- مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية ترافق قاذفتَين استراتيجيتَين أمريكيتَين من نوع (بي-٥۲) أثناء عبورها الأجواء السعودية.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
01:39 AM

الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك

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ياسر نجدي - الرياض
1
2,839

في هذا التقرير المصور نأخذكم في جولة حول العالم. في سماء السعودية رافقت المقاتلات الجوية السعودية قاذفتَين أمريكيتَين أثناء عبورهما. وفي مدينة نيويورك ظهر الحوت الأحدب بالقرب من تمثال الحرية. والمزيد تجدونه في الصور.


1- الحوت الأحدب يظهر بالقرب من تمثال الحرية في مدينة نيويورك.



2- رجال الإطفاء يحاولون إخماد النار المشتعلة في سيارة إثر الاحتجاج على قانون ينتهك حرية الصحافة في فرنسا.



3- أثناء نقل زرافة مهددة بالانقراض من جزيرة لونجيشارو الغارقة في كينيا على متن قارب مخصص بعد أن تقطعت بها السبل.



4- متطوعون صحيون يحاولون حماية أنفسهم خلال اشتباك مع شرطة مكافحة الشغب في مظاهرة مناهضة للحكومة التشيلية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.



5- بابا نويل يلوح لمحبيه بينما يتدلى من تلفريك على جبل شوغرلوف في ريو دي جانيرو بالبرازيل.



6- جاموس الماء يحاول إنعاش نفسه قليلاً بالسباحة في بركة في حديقة ساموت براكان في العاصمة التايلاندية بانكوك.



7- نمر سومطرة المهدد بالانقراض أثناء الإمساك به ونقله في إندونيسيا.



8- مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية ترافق قاذفتَين استراتيجيتَين أمريكيتَين من نوع (بي-٥۲) أثناء عبورها الأجواء السعودية.

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