تلقّى المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبد الله بن مجدوع القرني، الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد بعيادة الديوان الملكي.
وقال "القرني": إنه يحقّ لنا الفخر بولاة أمرنا، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - أدام الله عليهما لباس الصحة والعافية.
المستشار "القرني" يتلقّى لقاح كورونا بعيادة الديوان الملكي
تلقّى المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبد الله بن مجدوع القرني، الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد بعيادة الديوان الملكي.
وقال "القرني": إنه يحقّ لنا الفخر بولاة أمرنا، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - أدام الله عليهما لباس الصحة والعافية.
تلقّى المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبد الله بن مجدوع القرني، الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد بعيادة الديوان الملكي.
المستشار "القرني" يتلقّى لقاح كورونا بعيادة الديوان الملكي
تلقّى المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبد الله بن مجدوع القرني، الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد بعيادة الديوان الملكي.
وقال "القرني": إنه يحقّ لنا الفخر بولاة أمرنا، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - أدام الله عليهما لباس الصحة والعافية.