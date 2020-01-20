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"عملية جراحية" تُبعد "عسيري" عن الأهلي 4 أشهر

تقرر أن يجري مهند عسيري مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عملية جراحية لتنظيف الركبة وإعادة بناء الغضروف، الثلاثاء في مدينة دبي.

ويعاني اللاعب من خشونة في الركبة اليمنى، حيث شعر بآلام شديدة خلال الفترة الماضية.


وسيدخل اللاعب في برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 4 أشهر.

على صعيد التدريبات، عاود اللاعبون تدريباتهم بعد يوم الراحة التي منحها جروس مدرب الفريق للاعبين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"عملية جراحية" تُبعد "عسيري" عن الأهلي 4 أشهر
سبق

تقرر أن يجري مهند عسيري مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عملية جراحية لتنظيف الركبة وإعادة بناء الغضروف، الثلاثاء في مدينة دبي.

ويعاني اللاعب من خشونة في الركبة اليمنى، حيث شعر بآلام شديدة خلال الفترة الماضية.


وسيدخل اللاعب في برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 4 أشهر.

على صعيد التدريبات، عاود اللاعبون تدريباتهم بعد يوم الراحة التي منحها جروس مدرب الفريق للاعبين.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
11:58 PM

"عملية جراحية" تُبعد "عسيري" عن الأهلي 4 أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تقرر أن يجري مهند عسيري مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عملية جراحية لتنظيف الركبة وإعادة بناء الغضروف، الثلاثاء في مدينة دبي.

ويعاني اللاعب من خشونة في الركبة اليمنى، حيث شعر بآلام شديدة خلال الفترة الماضية.


وسيدخل اللاعب في برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 4 أشهر.

على صعيد التدريبات، عاود اللاعبون تدريباتهم بعد يوم الراحة التي منحها جروس مدرب الفريق للاعبين.

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