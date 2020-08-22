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أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه

دون انحناءات ولمسافات طويلة

يوجد في العالم عدد قليل من الطرق الطويلة بشكل مستقيم تمامًا، من بينها خمسة طرق تُعد الأشهر حول العالم بسبب طول تلك الطرق بشكل مستقيم دون انحناءات لمسافات طويلة.

ويعد أشهر وأطول طريق مستقيم في العالم الطريق المعروف بـرقم "10"، ويقع في المملكة العربية السعودية؛ إذ يبلغ طوله 240 كلم.

والطريق رقم "10" في المملكة العربية السعودية هو طريق سريع، يربط الطريق السريع 75 في منطقة حرض بالطريق السريع 95 في غرب المملكة العربية السعودية بطول 240 كم (149 ميلاً)، ويخترق الصحراء دون أي انحناءات لليسار أو لليمين، أو أي انحدار ملحوظ لأعلى أو لأسفل، وهو مسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه أطول طريق مستقيم في العالم.

أما الطريق الثاني فهو الطريق السريع المعروف بـطريق "46" في الولايات المتحدة بولاية نورث داكوتا، وتبلغ مسافته 191 كلم (119 ميلاً)، ويبدأ من منطقة تدعى "ستريت"، وينتهي في منطقة "أوكسبو".

ويعبر الطريق وادي النهر الأحمر، وتتوافر فيه جميع الخدمات من محطات وقود ومطاعم ودورات مياه لمروره بالقرب من مقاطعات ومناطق ريفية عدة مأهولة بالسكان.

بينما يعد الطريق السريع 54/ 64 هو الطريق الثالث، ويقع أيضًا في الولايات المتحدة الأمريكية من ولاية تكساس إلى ولاية أوكلاهوما، ويبلغ طوله 171 كلم (107 أميال). كما يمر الطريق بولاية كانساس، وينتشر على جانبَيه العديد من المناظر الطبيعية. كما يوفر الطريق جميع الخدمات للمسافرين لقربه من المدن والقرى.

والرابع هو طريق آي ري السريع في أستراليا، ويبلغ طوله 145.6 كلم (90 ميلاً)، ويربط الجزء الجنوبي من البلاد إلى الغرب. ولا يوجد في الطريق أي نوع من الخدمات، ولا مناظر طبيعية كالأشجار أو الجبال أو التلال أو البحيرات، ولا يوجد سوى أرض مسطحة، ولا يوجد أي مدن في الطريق، في حين أن الجزء الشرقي من الطريق به بلدتان صغيرتان.

أما الخامس فهو الطريق السريع 33 ساسكاتشيوان، ويقع في كندا، ويبلغ طوله 139 كلم (87 ميلاً)، وينطلق من الجزء الجنوبي من مقاطعة ساسكوتشيوان، ويعد أطول طريق مستقيم في كندا.

موسوعة غينيس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه
سبق

يوجد في العالم عدد قليل من الطرق الطويلة بشكل مستقيم تمامًا، من بينها خمسة طرق تُعد الأشهر حول العالم بسبب طول تلك الطرق بشكل مستقيم دون انحناءات لمسافات طويلة.

ويعد أشهر وأطول طريق مستقيم في العالم الطريق المعروف بـرقم "10"، ويقع في المملكة العربية السعودية؛ إذ يبلغ طوله 240 كلم.

والطريق رقم "10" في المملكة العربية السعودية هو طريق سريع، يربط الطريق السريع 75 في منطقة حرض بالطريق السريع 95 في غرب المملكة العربية السعودية بطول 240 كم (149 ميلاً)، ويخترق الصحراء دون أي انحناءات لليسار أو لليمين، أو أي انحدار ملحوظ لأعلى أو لأسفل، وهو مسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه أطول طريق مستقيم في العالم.

أما الطريق الثاني فهو الطريق السريع المعروف بـطريق "46" في الولايات المتحدة بولاية نورث داكوتا، وتبلغ مسافته 191 كلم (119 ميلاً)، ويبدأ من منطقة تدعى "ستريت"، وينتهي في منطقة "أوكسبو".

ويعبر الطريق وادي النهر الأحمر، وتتوافر فيه جميع الخدمات من محطات وقود ومطاعم ودورات مياه لمروره بالقرب من مقاطعات ومناطق ريفية عدة مأهولة بالسكان.

بينما يعد الطريق السريع 54/ 64 هو الطريق الثالث، ويقع أيضًا في الولايات المتحدة الأمريكية من ولاية تكساس إلى ولاية أوكلاهوما، ويبلغ طوله 171 كلم (107 أميال). كما يمر الطريق بولاية كانساس، وينتشر على جانبَيه العديد من المناظر الطبيعية. كما يوفر الطريق جميع الخدمات للمسافرين لقربه من المدن والقرى.

والرابع هو طريق آي ري السريع في أستراليا، ويبلغ طوله 145.6 كلم (90 ميلاً)، ويربط الجزء الجنوبي من البلاد إلى الغرب. ولا يوجد في الطريق أي نوع من الخدمات، ولا مناظر طبيعية كالأشجار أو الجبال أو التلال أو البحيرات، ولا يوجد سوى أرض مسطحة، ولا يوجد أي مدن في الطريق، في حين أن الجزء الشرقي من الطريق به بلدتان صغيرتان.

أما الخامس فهو الطريق السريع 33 ساسكاتشيوان، ويقع في كندا، ويبلغ طوله 139 كلم (87 ميلاً)، وينطلق من الجزء الجنوبي من مقاطعة ساسكوتشيوان، ويعد أطول طريق مستقيم في كندا.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
01:29 AM

أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه

دون انحناءات ولمسافات طويلة

A A A
خالد علي - جدة
1
4,874

يوجد في العالم عدد قليل من الطرق الطويلة بشكل مستقيم تمامًا، من بينها خمسة طرق تُعد الأشهر حول العالم بسبب طول تلك الطرق بشكل مستقيم دون انحناءات لمسافات طويلة.

ويعد أشهر وأطول طريق مستقيم في العالم الطريق المعروف بـرقم "10"، ويقع في المملكة العربية السعودية؛ إذ يبلغ طوله 240 كلم.

والطريق رقم "10" في المملكة العربية السعودية هو طريق سريع، يربط الطريق السريع 75 في منطقة حرض بالطريق السريع 95 في غرب المملكة العربية السعودية بطول 240 كم (149 ميلاً)، ويخترق الصحراء دون أي انحناءات لليسار أو لليمين، أو أي انحدار ملحوظ لأعلى أو لأسفل، وهو مسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه أطول طريق مستقيم في العالم.

أما الطريق الثاني فهو الطريق السريع المعروف بـطريق "46" في الولايات المتحدة بولاية نورث داكوتا، وتبلغ مسافته 191 كلم (119 ميلاً)، ويبدأ من منطقة تدعى "ستريت"، وينتهي في منطقة "أوكسبو".

ويعبر الطريق وادي النهر الأحمر، وتتوافر فيه جميع الخدمات من محطات وقود ومطاعم ودورات مياه لمروره بالقرب من مقاطعات ومناطق ريفية عدة مأهولة بالسكان.

بينما يعد الطريق السريع 54/ 64 هو الطريق الثالث، ويقع أيضًا في الولايات المتحدة الأمريكية من ولاية تكساس إلى ولاية أوكلاهوما، ويبلغ طوله 171 كلم (107 أميال). كما يمر الطريق بولاية كانساس، وينتشر على جانبَيه العديد من المناظر الطبيعية. كما يوفر الطريق جميع الخدمات للمسافرين لقربه من المدن والقرى.

والرابع هو طريق آي ري السريع في أستراليا، ويبلغ طوله 145.6 كلم (90 ميلاً)، ويربط الجزء الجنوبي من البلاد إلى الغرب. ولا يوجد في الطريق أي نوع من الخدمات، ولا مناظر طبيعية كالأشجار أو الجبال أو التلال أو البحيرات، ولا يوجد سوى أرض مسطحة، ولا يوجد أي مدن في الطريق، في حين أن الجزء الشرقي من الطريق به بلدتان صغيرتان.

أما الخامس فهو الطريق السريع 33 ساسكاتشيوان، ويقع في كندا، ويبلغ طوله 139 كلم (87 ميلاً)، وينطلق من الجزء الجنوبي من مقاطعة ساسكوتشيوان، ويعد أطول طريق مستقيم في كندا.

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