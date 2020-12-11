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أكثر من 20 ألف خطيباً بجوامع المملكة يوحدون خطبهم للحث على النزاهة والحفاظ على المال العام

استناداً لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد"

يصدح أكثر من 20 ألفاً من أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة، اليوم الجمعة، للحث على النزاهة والأمانة ومحاربة الفساد، والحفاظ على المال العام، وعدم الاعتداء عليه، والإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

يأتي ذلك استناداً إلى تعميم أصدره وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لكافة الخطباء بالمملكة، بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن الأمانة ومكافحة الفساد؛ سعياً من الوزارة في المساهمة في نشر الوعي الشرعي، والتأكيد على دور خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد إلى الأمور التي يحسن التنبيه عليها والتذكير بها، ومنها ما يحقق الأمن المجتمعي والمحافظة على المال العام، والمساهمة في الوعي بخطر الفساد ومرتكبيه على المجتمع.

وتشارك المملكة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث تُعنى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتثقيف والتوعية بمفاهيم النزاهة وبناء وتعزيز قيمها لدى مختلف شرائح المجتمع عبر منابرها الدعوية ومنها خطبة الجمعة، في ضوء مواكبتها لرؤية المملكة 2030.

خطبة الجمعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صلاة الجمعة مكافحة الفساد اليوم العالمي لمكافحة الفساد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 20 ألف خطيباً بجوامع المملكة يوحدون خطبهم للحث على النزاهة والحفاظ على المال العام
سبق

يصدح أكثر من 20 ألفاً من أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة، اليوم الجمعة، للحث على النزاهة والأمانة ومحاربة الفساد، والحفاظ على المال العام، وعدم الاعتداء عليه، والإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

يأتي ذلك استناداً إلى تعميم أصدره وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لكافة الخطباء بالمملكة، بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن الأمانة ومكافحة الفساد؛ سعياً من الوزارة في المساهمة في نشر الوعي الشرعي، والتأكيد على دور خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد إلى الأمور التي يحسن التنبيه عليها والتذكير بها، ومنها ما يحقق الأمن المجتمعي والمحافظة على المال العام، والمساهمة في الوعي بخطر الفساد ومرتكبيه على المجتمع.

وتشارك المملكة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث تُعنى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتثقيف والتوعية بمفاهيم النزاهة وبناء وتعزيز قيمها لدى مختلف شرائح المجتمع عبر منابرها الدعوية ومنها خطبة الجمعة، في ضوء مواكبتها لرؤية المملكة 2030.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
01:22 AM

أكثر من 20 ألف خطيباً بجوامع المملكة يوحدون خطبهم للحث على النزاهة والحفاظ على المال العام

استناداً لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد"

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عبدالله العنزي - الرياض
0
846

يصدح أكثر من 20 ألفاً من أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة، اليوم الجمعة، للحث على النزاهة والأمانة ومحاربة الفساد، والحفاظ على المال العام، وعدم الاعتداء عليه، والإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

يأتي ذلك استناداً إلى تعميم أصدره وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لكافة الخطباء بالمملكة، بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن الأمانة ومكافحة الفساد؛ سعياً من الوزارة في المساهمة في نشر الوعي الشرعي، والتأكيد على دور خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد إلى الأمور التي يحسن التنبيه عليها والتذكير بها، ومنها ما يحقق الأمن المجتمعي والمحافظة على المال العام، والمساهمة في الوعي بخطر الفساد ومرتكبيه على المجتمع.

وتشارك المملكة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث تُعنى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتثقيف والتوعية بمفاهيم النزاهة وبناء وتعزيز قيمها لدى مختلف شرائح المجتمع عبر منابرها الدعوية ومنها خطبة الجمعة، في ضوء مواكبتها لرؤية المملكة 2030.

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