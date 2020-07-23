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مصدر مسؤول: "ضريبة الدخل" لم يسبق نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية وليس مطروحًا للنقاش أساسًا

الجدعان يوضح: فرض ضريبة الدخل ليس مطروحًا للنقاش لدينا لكنه خيار غير مستبعد عالميًّا

أكد أنه لم يتم مناقشته في مجلس الوزراء أو أي من المجالس واللجان الحكومية إطلاقًا

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن ما نُقل عنه في إحدى الوكالات كان المقصود منه أن خيار فرض ضريبة الدخل لا يمكن استبعاده منطقيًّا كخيار متاح بالممارسات العالمية لميزانية الدولة.

وأضاف الجدعان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن هذا الخيار - كما قال المصدر المسؤول- لم يتم مناقشته في مجلس الوزراء، أو أي من المجالس واللجان الحكومية إطلاقًا، وليس خيارًا مطروحًا للنقاش.

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الجدعان يوضح: فرض ضريبة الدخل ليس مطروحًا للنقاش لدينا لكنه خيار غير مستبعد عالميًّا
سبق

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن ما نُقل عنه في إحدى الوكالات كان المقصود منه أن خيار فرض ضريبة الدخل لا يمكن استبعاده منطقيًّا كخيار متاح بالممارسات العالمية لميزانية الدولة.

وأضاف الجدعان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن هذا الخيار - كما قال المصدر المسؤول- لم يتم مناقشته في مجلس الوزراء، أو أي من المجالس واللجان الحكومية إطلاقًا، وليس خيارًا مطروحًا للنقاش.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
01:32 AM
اخر تعديل
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
01:49 AM

الجدعان يوضح: فرض ضريبة الدخل ليس مطروحًا للنقاش لدينا لكنه خيار غير مستبعد عالميًّا

أكد أنه لم يتم مناقشته في مجلس الوزراء أو أي من المجالس واللجان الحكومية إطلاقًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,734

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن ما نُقل عنه في إحدى الوكالات كان المقصود منه أن خيار فرض ضريبة الدخل لا يمكن استبعاده منطقيًّا كخيار متاح بالممارسات العالمية لميزانية الدولة.

وأضاف الجدعان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن هذا الخيار - كما قال المصدر المسؤول- لم يتم مناقشته في مجلس الوزراء، أو أي من المجالس واللجان الحكومية إطلاقًا، وليس خيارًا مطروحًا للنقاش.

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