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الرياض .. تقلبات حادة وكبيرة تبدأ غداً الجمعة وهُنا التفاصيل

يُتوقع أن تُسيطر على أجواء العاصمة الرياض كُتلة هوائية دافئة نهار يوم الجُمعة، تدفع -بمشيئة الله- برياح جنوبية نحو المنطقة، تترافق بدرجات حرارة مرتفعة بالنسبة لذلك الوقت من العام، إذ يُتوقع أن تُسجل الرياض درجات حرارة عُظمى تلامس حاجز الـ 30 درجة مئوية، وهي أعلى من مُعدلاتها المعتادة لشهر يناير بحدود 10 درجات مئوية، ويستمر تأثير تلك الكتلة الدافئة في ساعات الليل، بحيث لن تنخفض درجات الحرارة ليلاً عن حاجز الـ 20 درجة مئوية.

ووفقاً لـ"طقس العرب"، فإن تأثير الكتلة الهوائية الدافئة يستمر على الرياض نهار السبت، ولكن بشدة أقل، حيث تنخفض درجات الحرارة العظمى لتصبح بحدود 28 درجة مئوية، في حين يبدأ تأثر الكتلة الهوائية الباردة على العاصمة الرياض مساء السبت.

ليال باردة إلى شديدة البرودة اعتباراً من مساء السبت

واعتباراً من مساء يوم السبت تبدأ كتلة هوائية باردة آتية من الشمال بالتأثير على العاصمة الرياض، بحيث تنخفض درجات الحرارة لتصل فجر الأحد إلى حدود 13 درجة مئوية، ومع ساعات نهار السبت تتعمق الكتلة الباردة بشكل إضافي، ولن تزيد درجات الحرارة العظمى عن حاجر الـ 17 درجة مئوية في حين تنخفض الصغرى إلى 5 درجات مئوية فقط مساء الأحد، وتكون الأجواء شديدة البرودة بشكل عام، مع فرصة لتساقط الأمطار الرعدية مساء السبت ونهار الأحد.

حالة الطقس الرياض كتلة هوائية باردة أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض .. تقلبات حادة وكبيرة تبدأ غداً الجمعة وهُنا التفاصيل
سبق

يُتوقع أن تُسيطر على أجواء العاصمة الرياض كُتلة هوائية دافئة نهار يوم الجُمعة، تدفع -بمشيئة الله- برياح جنوبية نحو المنطقة، تترافق بدرجات حرارة مرتفعة بالنسبة لذلك الوقت من العام، إذ يُتوقع أن تُسجل الرياض درجات حرارة عُظمى تلامس حاجز الـ 30 درجة مئوية، وهي أعلى من مُعدلاتها المعتادة لشهر يناير بحدود 10 درجات مئوية، ويستمر تأثير تلك الكتلة الدافئة في ساعات الليل، بحيث لن تنخفض درجات الحرارة ليلاً عن حاجز الـ 20 درجة مئوية.

ووفقاً لـ"طقس العرب"، فإن تأثير الكتلة الهوائية الدافئة يستمر على الرياض نهار السبت، ولكن بشدة أقل، حيث تنخفض درجات الحرارة العظمى لتصبح بحدود 28 درجة مئوية، في حين يبدأ تأثر الكتلة الهوائية الباردة على العاصمة الرياض مساء السبت.

ليال باردة إلى شديدة البرودة اعتباراً من مساء السبت

واعتباراً من مساء يوم السبت تبدأ كتلة هوائية باردة آتية من الشمال بالتأثير على العاصمة الرياض، بحيث تنخفض درجات الحرارة لتصل فجر الأحد إلى حدود 13 درجة مئوية، ومع ساعات نهار السبت تتعمق الكتلة الباردة بشكل إضافي، ولن تزيد درجات الحرارة العظمى عن حاجر الـ 17 درجة مئوية في حين تنخفض الصغرى إلى 5 درجات مئوية فقط مساء الأحد، وتكون الأجواء شديدة البرودة بشكل عام، مع فرصة لتساقط الأمطار الرعدية مساء السبت ونهار الأحد.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
09:17 PM

الرياض .. تقلبات حادة وكبيرة تبدأ غداً الجمعة وهُنا التفاصيل

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خالد الشاماني - الرياض
1
73,351

يُتوقع أن تُسيطر على أجواء العاصمة الرياض كُتلة هوائية دافئة نهار يوم الجُمعة، تدفع -بمشيئة الله- برياح جنوبية نحو المنطقة، تترافق بدرجات حرارة مرتفعة بالنسبة لذلك الوقت من العام، إذ يُتوقع أن تُسجل الرياض درجات حرارة عُظمى تلامس حاجز الـ 30 درجة مئوية، وهي أعلى من مُعدلاتها المعتادة لشهر يناير بحدود 10 درجات مئوية، ويستمر تأثير تلك الكتلة الدافئة في ساعات الليل، بحيث لن تنخفض درجات الحرارة ليلاً عن حاجز الـ 20 درجة مئوية.

ووفقاً لـ"طقس العرب"، فإن تأثير الكتلة الهوائية الدافئة يستمر على الرياض نهار السبت، ولكن بشدة أقل، حيث تنخفض درجات الحرارة العظمى لتصبح بحدود 28 درجة مئوية، في حين يبدأ تأثر الكتلة الهوائية الباردة على العاصمة الرياض مساء السبت.

ليال باردة إلى شديدة البرودة اعتباراً من مساء السبت

واعتباراً من مساء يوم السبت تبدأ كتلة هوائية باردة آتية من الشمال بالتأثير على العاصمة الرياض، بحيث تنخفض درجات الحرارة لتصل فجر الأحد إلى حدود 13 درجة مئوية، ومع ساعات نهار السبت تتعمق الكتلة الباردة بشكل إضافي، ولن تزيد درجات الحرارة العظمى عن حاجر الـ 17 درجة مئوية في حين تنخفض الصغرى إلى 5 درجات مئوية فقط مساء الأحد، وتكون الأجواء شديدة البرودة بشكل عام، مع فرصة لتساقط الأمطار الرعدية مساء السبت ونهار الأحد.

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