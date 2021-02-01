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"آل هميل" يوجه بلديات الطائف بمضاعفة الجهود الاحترازية

أكد ضرورة تكثيف الجهود الرقابية بالمراكز والمجمعات وقاعات الأفراح

استمراراً للجهود التي تبذلها أمانة محافظة الطائف للحد من انتشار فايروس "كورونا"، وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين، وجّه أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، اليوم، جميع البلديات والإدارات المعنية بضرورة تكثيف جهودها الرقابية بالمراكز والمجمعات التجارية وقاعات الأفراح للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضحت "الأمانة" في بيانٍ لـ"سبق" أن أمين الطائف وجه بمضاعفة أداء وأعداد الفرق الميدانية وتكثيف الجولات الرقابية، وأعمال التطهير والتعقيم والنظافة في جميع الأماكن العامة وأسواق النفع العام، كما شدد على أن تلك الأعمال تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار فايروس "كورونا"، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.


ودعت أمانة الطائف جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة مثل: إلزام جميع العمالة بارتداء الكمامات الطبية، وتعقيم وتطهير عربات التسوق والأرضيات والأسطح، بالإضافة إلى توفير المعقمات الطبية عند مداخل مراكز البيع، وكذلك قياس درجة الحرارة لكافة العاملين والمتسوقين بهدف التصدي للفايروس ومنع انتشاره حفاظاً على الصحة العامة.

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"آل هميل" يوجه بلديات الطائف بمضاعفة الجهود الاحترازية
سبق

استمراراً للجهود التي تبذلها أمانة محافظة الطائف للحد من انتشار فايروس "كورونا"، وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين، وجّه أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، اليوم، جميع البلديات والإدارات المعنية بضرورة تكثيف جهودها الرقابية بالمراكز والمجمعات التجارية وقاعات الأفراح للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضحت "الأمانة" في بيانٍ لـ"سبق" أن أمين الطائف وجه بمضاعفة أداء وأعداد الفرق الميدانية وتكثيف الجولات الرقابية، وأعمال التطهير والتعقيم والنظافة في جميع الأماكن العامة وأسواق النفع العام، كما شدد على أن تلك الأعمال تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار فايروس "كورونا"، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.


ودعت أمانة الطائف جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة مثل: إلزام جميع العمالة بارتداء الكمامات الطبية، وتعقيم وتطهير عربات التسوق والأرضيات والأسطح، بالإضافة إلى توفير المعقمات الطبية عند مداخل مراكز البيع، وكذلك قياس درجة الحرارة لكافة العاملين والمتسوقين بهدف التصدي للفايروس ومنع انتشاره حفاظاً على الصحة العامة.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
12:10 AM

"آل هميل" يوجه بلديات الطائف بمضاعفة الجهود الاحترازية

أكد ضرورة تكثيف الجهود الرقابية بالمراكز والمجمعات وقاعات الأفراح

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فهد العتيبي - الطائف
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استمراراً للجهود التي تبذلها أمانة محافظة الطائف للحد من انتشار فايروس "كورونا"، وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين، وجّه أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، اليوم، جميع البلديات والإدارات المعنية بضرورة تكثيف جهودها الرقابية بالمراكز والمجمعات التجارية وقاعات الأفراح للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضحت "الأمانة" في بيانٍ لـ"سبق" أن أمين الطائف وجه بمضاعفة أداء وأعداد الفرق الميدانية وتكثيف الجولات الرقابية، وأعمال التطهير والتعقيم والنظافة في جميع الأماكن العامة وأسواق النفع العام، كما شدد على أن تلك الأعمال تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار فايروس "كورونا"، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.


ودعت أمانة الطائف جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة مثل: إلزام جميع العمالة بارتداء الكمامات الطبية، وتعقيم وتطهير عربات التسوق والأرضيات والأسطح، بالإضافة إلى توفير المعقمات الطبية عند مداخل مراكز البيع، وكذلك قياس درجة الحرارة لكافة العاملين والمتسوقين بهدف التصدي للفايروس ومنع انتشاره حفاظاً على الصحة العامة.

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