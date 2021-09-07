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6 عناصر تضمها بطاقة "كفاءة" تسهّل اختياراتك.. تعرّف عليها

يستفيد منها المستهلك عند شراء الأجهزة والسيارات والإطارات

تضم "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة"، 6 عناصر توضح المعلومات المدونة داخلها عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات؛ لأنها وُضعت وفق أسس علمية، وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

والعناصر هي: اسم المنتج باللغتين، ومستوى الكفاءة المحقق، وتفاصيل المنتج الفنية، ورمزٌ ذو دلالة للمنتج، ومستويات كفاءة الطاقة، ورمز الاستجابة السريع.

وتهدف البطاقة لأن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.

وشدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، على أهمية تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك كونه المحور الأساسي في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات.

وطالَبَ المركز المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة المحتويات والتعرف على بطاقات "كفاءة استهلاك الطاقة" وما تضمه من معلومات مهمة للمستهلك تجعل علمية المفاضلة بين المنتجات أمرًا سهلًا.

وقالت "كفاءة": من خلال تطبيق "تأكد" الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية؛ يمكن للمستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.

وقالت إنه عند فتح تطبيق "تأكد" على أحد أجهزة الجوال؛ يمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة استخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراض مفصّل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليًّا الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.

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6 عناصر تضمها بطاقة "كفاءة" تسهّل اختياراتك.. تعرّف عليها
سبق

تضم "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة"، 6 عناصر توضح المعلومات المدونة داخلها عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات؛ لأنها وُضعت وفق أسس علمية، وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

والعناصر هي: اسم المنتج باللغتين، ومستوى الكفاءة المحقق، وتفاصيل المنتج الفنية، ورمزٌ ذو دلالة للمنتج، ومستويات كفاءة الطاقة، ورمز الاستجابة السريع.

وتهدف البطاقة لأن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.

وشدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، على أهمية تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك كونه المحور الأساسي في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات.

وطالَبَ المركز المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة المحتويات والتعرف على بطاقات "كفاءة استهلاك الطاقة" وما تضمه من معلومات مهمة للمستهلك تجعل علمية المفاضلة بين المنتجات أمرًا سهلًا.

وقالت "كفاءة": من خلال تطبيق "تأكد" الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية؛ يمكن للمستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.

وقالت إنه عند فتح تطبيق "تأكد" على أحد أجهزة الجوال؛ يمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة استخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراض مفصّل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليًّا الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
01:04 PM

6 عناصر تضمها بطاقة "كفاءة" تسهّل اختياراتك.. تعرّف عليها

يستفيد منها المستهلك عند شراء الأجهزة والسيارات والإطارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تضم "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة"، 6 عناصر توضح المعلومات المدونة داخلها عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات؛ لأنها وُضعت وفق أسس علمية، وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

والعناصر هي: اسم المنتج باللغتين، ومستوى الكفاءة المحقق، وتفاصيل المنتج الفنية، ورمزٌ ذو دلالة للمنتج، ومستويات كفاءة الطاقة، ورمز الاستجابة السريع.

وتهدف البطاقة لأن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.

وشدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، على أهمية تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك كونه المحور الأساسي في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات.

وطالَبَ المركز المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة المحتويات والتعرف على بطاقات "كفاءة استهلاك الطاقة" وما تضمه من معلومات مهمة للمستهلك تجعل علمية المفاضلة بين المنتجات أمرًا سهلًا.

وقالت "كفاءة": من خلال تطبيق "تأكد" الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية؛ يمكن للمستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.

وقالت إنه عند فتح تطبيق "تأكد" على أحد أجهزة الجوال؛ يمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة استخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراض مفصّل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليًّا الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.

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