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خلاف بدأ بطعنات وانتهى بجثة فكان "القصاص".. الطرفان سعوديان والواقعة في نجران

"الداخلية" نفذت شرع الله في الجاني اليوم وأصدرت بيانًا تفصيليًّا تضمّن اسمَي القاتل والمقتول

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة "سعودي الجنسية" بمدينة نجران، أقدم على قتل مواطن، وذلك بطعنه بسكين، مما أدى إلى وفاته؛ بسبب خلاف بينهما.

تفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمدينة نجران، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم عبدالله بن محمد بن علي المري على قتل سعود بن يوسف بن علي همامي وهما سعوديا الجنسية؛ وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته؛ بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله، تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني عبدالله بن محمد بن علي المري -سعودي الجنسية- اليوم الأربعاء 16/ 6/ 1443هـ في مدينة نجران بمنطقة نجران.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

واالله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلاف بدأ بطعنات وانتهى بجثة فكان "القصاص".. الطرفان سعوديان والواقعة في نجران
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة "سعودي الجنسية" بمدينة نجران، أقدم على قتل مواطن، وذلك بطعنه بسكين، مما أدى إلى وفاته؛ بسبب خلاف بينهما.

تفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمدينة نجران، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم عبدالله بن محمد بن علي المري على قتل سعود بن يوسف بن علي همامي وهما سعوديا الجنسية؛ وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته؛ بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله، تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني عبدالله بن محمد بن علي المري -سعودي الجنسية- اليوم الأربعاء 16/ 6/ 1443هـ في مدينة نجران بمنطقة نجران.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

واالله الهادي إلى سواء السبيل.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
02:30 PM

خلاف بدأ بطعنات وانتهى بجثة فكان "القصاص".. الطرفان سعوديان والواقعة في نجران

"الداخلية" نفذت شرع الله في الجاني اليوم وأصدرت بيانًا تفصيليًّا تضمّن اسمَي القاتل والمقتول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة "سعودي الجنسية" بمدينة نجران، أقدم على قتل مواطن، وذلك بطعنه بسكين، مما أدى إلى وفاته؛ بسبب خلاف بينهما.

تفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمدينة نجران، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم عبدالله بن محمد بن علي المري على قتل سعود بن يوسف بن علي همامي وهما سعوديا الجنسية؛ وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته؛ بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله، تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني عبدالله بن محمد بن علي المري -سعودي الجنسية- اليوم الأربعاء 16/ 6/ 1443هـ في مدينة نجران بمنطقة نجران.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

واالله الهادي إلى سواء السبيل.

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