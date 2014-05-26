شرطة نجران تضبط 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة

مارسوا الصيد المخالف بأحد الأودية وضُبط بحوزتهم طيور برية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، الرائد عبد الله العشوي، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي نظام البيئة أسفرت عن ضبط (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، يمارسون الصيد المخالف بالبندقية الهوائية في أحد أودية المنطقة، وضُبط بحوزتهم طيور برية، وسلاح ناري، وطلقات ذخيرة حية، وشبك صيد.

وأوضح أنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم تسليمهم والمضبوطات للجهات المختصة.