النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة نجران تضبط 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة

مارسوا الصيد المخالف بأحد الأودية وضُبط بحوزتهم طيور برية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، الرائد عبد الله العشوي، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي نظام البيئة أسفرت عن ضبط (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، يمارسون الصيد المخالف بالبندقية الهوائية في أحد أودية المنطقة، وضُبط بحوزتهم طيور برية، وسلاح ناري، وطلقات ذخيرة حية، وشبك صيد.

وأوضح أنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم تسليمهم والمضبوطات للجهات المختصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة نجران تضبط 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، الرائد عبد الله العشوي، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي نظام البيئة أسفرت عن ضبط (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، يمارسون الصيد المخالف بالبندقية الهوائية في أحد أودية المنطقة، وضُبط بحوزتهم طيور برية، وسلاح ناري، وطلقات ذخيرة حية، وشبك صيد.

وأوضح أنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم تسليمهم والمضبوطات للجهات المختصة.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
11:47 PM
اخر تعديل
26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
05:11 AM

شرطة نجران تضبط 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة

مارسوا الصيد المخالف بأحد الأودية وضُبط بحوزتهم طيور برية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
1,174

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، الرائد عبد الله العشوي، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي نظام البيئة أسفرت عن ضبط (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، يمارسون الصيد المخالف بالبندقية الهوائية في أحد أودية المنطقة، وضُبط بحوزتهم طيور برية، وسلاح ناري، وطلقات ذخيرة حية، وشبك صيد.

وأوضح أنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم تسليمهم والمضبوطات للجهات المختصة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,047
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,722
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,298

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة