النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بتكلفة تفوق 15 مليار دولار.. قطار الخليج يربط ثلاث دول وينطلق في 2023

يستهدف نقل السياح وشحن البضائع مسافة 2117 كم

كشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خليفة العبري، عن المرحلة الأولى من مشروع السكة الحديد الذي سيربط كلًّا من الإمارات والسعودية وعمان، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه عام 2023، فيما تنتهي المرحلة الثانية في 2025 بربط البحرين والسعودية والكويت.

ولفت العبري في جلسة حوارية عبر الانترنت إلى أن القطار الخليجي من شأنه تسهيل انتقال كافة السلع بين دول المنطقة.

وأشار إلى أن الربط الكهربائي من المشاريع المهمة في مشاريع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، موضحًا أن هذا المشروع بدأ منذ تأسيس هيئة الربط الكهربائي في 2001، ويعد من المشاريع الهامة التي ستحقق العديد من الفوائد لدول مجلس التعاون.

يذكر أن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخلِيج العربية تعرف باسم قطار الخليج لنقل السياح والركاب والبضائع وتيسير الحركة التجارية بين دول المجلِس، وتقدر المسافة 2117 كم بداية من الكويت إلى عمان، وتصل السرعة إلى 220 كم في الساعة، بتكلفة إجمالية تفوق 15 مليار دولار أمريكي.

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

اعلان
بتكلفة تفوق 15 مليار دولار.. قطار الخليج يربط ثلاث دول وينطلق في 2023
سبق

كشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خليفة العبري، عن المرحلة الأولى من مشروع السكة الحديد الذي سيربط كلًّا من الإمارات والسعودية وعمان، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه عام 2023، فيما تنتهي المرحلة الثانية في 2025 بربط البحرين والسعودية والكويت.

ولفت العبري في جلسة حوارية عبر الانترنت إلى أن القطار الخليجي من شأنه تسهيل انتقال كافة السلع بين دول المنطقة.

وأشار إلى أن الربط الكهربائي من المشاريع المهمة في مشاريع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، موضحًا أن هذا المشروع بدأ منذ تأسيس هيئة الربط الكهربائي في 2001، ويعد من المشاريع الهامة التي ستحقق العديد من الفوائد لدول مجلس التعاون.

يذكر أن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخلِيج العربية تعرف باسم قطار الخليج لنقل السياح والركاب والبضائع وتيسير الحركة التجارية بين دول المجلِس، وتقدر المسافة 2117 كم بداية من الكويت إلى عمان، وتصل السرعة إلى 220 كم في الساعة، بتكلفة إجمالية تفوق 15 مليار دولار أمريكي.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
04:50 PM

بتكلفة تفوق 15 مليار دولار.. قطار الخليج يربط ثلاث دول وينطلق في 2023

يستهدف نقل السياح وشحن البضائع مسافة 2117 كم

A A A
خالد خليل - الرياض
5
10,316

كشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خليفة العبري، عن المرحلة الأولى من مشروع السكة الحديد الذي سيربط كلًّا من الإمارات والسعودية وعمان، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه عام 2023، فيما تنتهي المرحلة الثانية في 2025 بربط البحرين والسعودية والكويت.

ولفت العبري في جلسة حوارية عبر الانترنت إلى أن القطار الخليجي من شأنه تسهيل انتقال كافة السلع بين دول المنطقة.

وأشار إلى أن الربط الكهربائي من المشاريع المهمة في مشاريع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، موضحًا أن هذا المشروع بدأ منذ تأسيس هيئة الربط الكهربائي في 2001، ويعد من المشاريع الهامة التي ستحقق العديد من الفوائد لدول مجلس التعاون.

يذكر أن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخلِيج العربية تعرف باسم قطار الخليج لنقل السياح والركاب والبضائع وتيسير الحركة التجارية بين دول المجلِس، وتقدر المسافة 2117 كم بداية من الكويت إلى عمان، وتصل السرعة إلى 220 كم في الساعة، بتكلفة إجمالية تفوق 15 مليار دولار أمريكي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,502
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,571
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,391
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,691

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة