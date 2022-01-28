"زوران والهلال".. ماذا قصد رئيس "العين" في تغريداته الأخيرة؟

هل بات إعلان انتقال المدرب الكرواتي لـ"الزعيم" مسألة وقت؟

بعث غانم الهاجري، رئيس نادي العين الإماراتي بعدة رسائل لجماهير فريقه، عقب الأنباء التي تحدثت عن رحيل مدرب الفريق الحالي زوران ماميتش لقيادة الهلال السعودي.

وغرد الهاجري قائلاً: "البقاء أو الرحيل خيارات متاحة.. وللجميع حق اتخاذ قراره بحرية مطلقة، والمؤكد أن الرغبة والإرادة هي التي تحدد وتحكم اتجاه اختيارك".

وأضاف: "العين ثابت، والكل متحركون، مبادئنا تثبّتنا ومبادئهم تحركهم، واستراتيجيتنا واضحة والفضل لله ومن بعده قيادة هذا الكيان في المكانة التي يتبوأها النادي محلياً وإقليمياً وقارياً وعالمياً".

وتابع: "عالم كرة القدم مرتبط بالتحديات، وأحياناً بالمفاجآت، ومن الطبيعي رحيل الأشخاص.. التفاصيل دائماً تخص الأطراف المعنية وأصحاب الشأن وليس الجميع".

وأكمل تغريداته قائلاً: "طريق البطولات في معقل الزعيم لم نعرفه بفضل أشخاص مروا من هنا قبل أن يغادروا، وفكرة حصد البطولات والإنجازات مرتبطة بشخصية "الزعيم" وجماهيره، والمنتمي له يدرك جيداً أنه سيعانق مجداً جديداً، ويصنع تاريخاً كبيراً، ويحقق أحلامه الاستثنائية في الوصول للعالمية، لا لشيء سوى أنه العين".

وختم قائلاً: "سيتم توضيح جميع الأمور وكل التفاصيل المرتبطة بوضع الفريق خلال الفترة القادمة، فقط علينا التعامل بالهدوء "يعطيكم العافية"، والقادم بإذن الله أفضل وأجمل".