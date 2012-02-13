ضحايا كورونا في 4 دول.. 896 وفاة جديدة بالبرازيل و579 بالمكسيك و59 بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية.. تسجيل 36 حالة إضافية بكوريا الجنوبية

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 140234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و896 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية أمس، بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 27 مليونًا و425743؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 638048.

المكسيك

سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 26247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و579 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة بالمكسيك بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ خمسة ملايين و283852 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 312697.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 59 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 452821 من ضمنهم 385390 حالة تم شفاؤها، و23292 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 56431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و36 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ مليونًا و350 ألفًا و630؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7081.