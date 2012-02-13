النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 2136 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3482 خلال الـ24 ساعة الماضية

ضحايا كورونا في 4 دول.. 896 وفاة جديدة بالبرازيل و579 بالمكسيك و59 بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية.. تسجيل 36 حالة إضافية بكوريا الجنوبية

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 140234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و896 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية أمس، بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 27 مليونًا و425743؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 638048.

المكسيك

سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 26247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و579 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة بالمكسيك بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ خمسة ملايين و283852 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 312697.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 59 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 452821 من ضمنهم 385390 حالة تم شفاؤها، و23292 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 56431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و36 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ مليونًا و350 ألفًا و630؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7081.

فيروس كورونا الجديد البرازيل المكسيك مصر

الرئيسية/ محطات

اعلان
ضحايا كورونا في 4 دول.. 896 وفاة جديدة بالبرازيل و579 بالمكسيك و59 بمصر
سبق

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 140234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و896 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية أمس، بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 27 مليونًا و425743؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 638048.

المكسيك

سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 26247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و579 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة بالمكسيك بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ خمسة ملايين و283852 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 312697.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 59 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 452821 من ضمنهم 385390 حالة تم شفاؤها، و23292 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 56431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و36 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ مليونًا و350 ألفًا و630؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7081.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
08:29 AM

ضحايا كورونا في 4 دول.. 896 وفاة جديدة بالبرازيل و579 بالمكسيك و59 بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية.. تسجيل 36 حالة إضافية بكوريا الجنوبية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
202

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 140234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و896 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية أمس، بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 27 مليونًا و425743؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 638048.

المكسيك

سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 26247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و579 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة بالمكسيك بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ خمسة ملايين و283852 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 312697.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 59 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 452821 من ضمنهم 385390 حالة تم شفاؤها، و23292 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 56431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و36 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ مليونًا و350 ألفًا و630؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7081.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,842
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,432
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,100
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,102

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة