أمانة تبوك تستنفر فِرقها البشرية والآلية لمواجهة خطر الأمطار

توجيه جميع البلديات التابعة بالتأكد من سلامة شبكات التصريف

أكدت أمانة تبوك أنها تعمل على مدار الساعة عبر فِرق بشرية وآلية لمواجهة خطر السيول والأمطار التي عمّت أنحاء المنطقة اليوم، وتراوحت ما بين المتوسطة إلى الغزيرة في معظمها.

وقالت الأمانة: تم وضع خطة تعتمد على تقسيم مدينة تبوك لأربعة أقسام، وتنفيذ أعمالها في النقاط الحرجة من المدينة بأوقات قياسية، وأنها على أهبة الاستعداد لتنفيذ أعمالها خلال وبعد هطول الأمطار حسب تقسيمات الخطة للسيطرة على تجمع المياه في النقاط الحرجة وفي خلافها من المواقع.

وأضافت: فِرقها الهندسية تقوم بجولات مكثفة على مجاري الأودية لإزالة جميع ما قد يعترض جريان الأودية من عقبات العقوم الترابية أو تعديات.

وكان أمين منطقة تبوك المهندس درويش آل محفوظ قد وجّه، أمس، جميع البلديات التابعة بالتأكد من سلامة شبكات تصريف مياه الأمطار ومصارف السيول في جميع المدن والمحافظات بالمنطقة، والمتابعة والتواصل الدائم على مدار الساعة مع جميع الجهات المعنية، لنشر الفرق والوحدات الميدانية المجهزة بالمعدات والآليات في المواقع الأكثر عرضة لمخاطر الأمطار والسيول التي تشهدها المنطقة ورفع درجة الاستعداد في جميع مراكز العمليات بالبلديات على مدار الساعة لاستقبال كل بلاغات وجود التجمعات لمياه الأمطار والسيول التي تمثل خطراً على المواطنين والمقيمين، وتمرير البلاغات إلى الجهات المعنية عبر الرقم 940.