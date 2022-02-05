ملتقى الإشراف التربوي يناقش قضايا التعليم في ظل التطورات والتطلعات المستقبلية

بمشاركة كوكبة من التربويين وخبراء التعليم على مستوى المملكة

يُطلق محافظ سراة عبيدة مسفر بن حامد آل محضي، فعاليات ملتقى الإشراف التربوي السادس الذي تنظمه إدارة تعليم سراة عبيدة، ممثلة في إدارة الإشراف التربوي (بنين، وبنات)، وسط استعدادات وترتيبات تتناسب وأهمية الملتقى الذي يستمر ليومي الاثنين، والثلاثاء القادميْن، على مسرح إدارة التعليم (للبنين)، ومسرح مبنى تعليم البنات (للبنات).

ويستضيف الملتقى كوكبة من التربويين وخبراء التعليم على مستوى المملكة، لتقديم ما لديهم من خبرات؛ منهم الخبير التعليمي سالم بن علي آل منيع، وفائز الفائز المُستشار بوزارة التعليم، والخبير التربوي أحمد بن سعد آل مفرح، وخبير القياس والتقويم إبراهيم الدوسري، وغيرهم من الأكاديميين والتربويين الذين سيناقشون خلال الملتقى العديد من الموضوعات التربوية التي تتمحور حول التعليم عن بُعد والتعليم المُدمج.

ومن الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال الملتقى: الكفايات التدريسية اللازمة للوصول إلى تعليم عالٍ في مستوياته ونتائجه، ودور الإشراف في دعم عملية التعليم عن بُعد، بالإضافة إلى مناقشة رؤية حول جودة العملية التعليمية.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يرعاه رسميًّا الشيخ عبدالله بن قاسم الوهابي.