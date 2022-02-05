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ملتقى الإشراف التربوي يناقش قضايا التعليم في ظل التطورات والتطلعات المستقبلية

بمشاركة كوكبة من التربويين وخبراء التعليم على مستوى المملكة

يُطلق محافظ سراة عبيدة مسفر بن حامد آل محضي، فعاليات ملتقى الإشراف التربوي السادس الذي تنظمه إدارة تعليم سراة عبيدة، ممثلة في إدارة الإشراف التربوي (بنين، وبنات)، وسط استعدادات وترتيبات تتناسب وأهمية الملتقى الذي يستمر ليومي الاثنين، والثلاثاء القادميْن، على مسرح إدارة التعليم (للبنين)، ومسرح مبنى تعليم البنات (للبنات).

ويستضيف الملتقى كوكبة من التربويين وخبراء التعليم على مستوى المملكة، لتقديم ما لديهم من خبرات؛ منهم الخبير التعليمي سالم بن علي آل منيع، وفائز الفائز المُستشار بوزارة التعليم، والخبير التربوي أحمد بن سعد آل مفرح، وخبير القياس والتقويم إبراهيم الدوسري، وغيرهم من الأكاديميين والتربويين الذين سيناقشون خلال الملتقى العديد من الموضوعات التربوية التي تتمحور حول التعليم عن بُعد والتعليم المُدمج.

ومن الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال الملتقى: الكفايات التدريسية اللازمة للوصول إلى تعليم عالٍ في مستوياته ونتائجه، ودور الإشراف في دعم عملية التعليم عن بُعد، بالإضافة إلى مناقشة رؤية حول جودة العملية التعليمية.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يرعاه رسميًّا الشيخ عبدالله بن قاسم الوهابي.

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ملتقى الإشراف التربوي يناقش قضايا التعليم في ظل التطورات والتطلعات المستقبلية
سبق

يُطلق محافظ سراة عبيدة مسفر بن حامد آل محضي، فعاليات ملتقى الإشراف التربوي السادس الذي تنظمه إدارة تعليم سراة عبيدة، ممثلة في إدارة الإشراف التربوي (بنين، وبنات)، وسط استعدادات وترتيبات تتناسب وأهمية الملتقى الذي يستمر ليومي الاثنين، والثلاثاء القادميْن، على مسرح إدارة التعليم (للبنين)، ومسرح مبنى تعليم البنات (للبنات).

ويستضيف الملتقى كوكبة من التربويين وخبراء التعليم على مستوى المملكة، لتقديم ما لديهم من خبرات؛ منهم الخبير التعليمي سالم بن علي آل منيع، وفائز الفائز المُستشار بوزارة التعليم، والخبير التربوي أحمد بن سعد آل مفرح، وخبير القياس والتقويم إبراهيم الدوسري، وغيرهم من الأكاديميين والتربويين الذين سيناقشون خلال الملتقى العديد من الموضوعات التربوية التي تتمحور حول التعليم عن بُعد والتعليم المُدمج.

ومن الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال الملتقى: الكفايات التدريسية اللازمة للوصول إلى تعليم عالٍ في مستوياته ونتائجه، ودور الإشراف في دعم عملية التعليم عن بُعد، بالإضافة إلى مناقشة رؤية حول جودة العملية التعليمية.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يرعاه رسميًّا الشيخ عبدالله بن قاسم الوهابي.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
07:32 PM

ملتقى الإشراف التربوي يناقش قضايا التعليم في ظل التطورات والتطلعات المستقبلية

بمشاركة كوكبة من التربويين وخبراء التعليم على مستوى المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - سراة عبيدة
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يُطلق محافظ سراة عبيدة مسفر بن حامد آل محضي، فعاليات ملتقى الإشراف التربوي السادس الذي تنظمه إدارة تعليم سراة عبيدة، ممثلة في إدارة الإشراف التربوي (بنين، وبنات)، وسط استعدادات وترتيبات تتناسب وأهمية الملتقى الذي يستمر ليومي الاثنين، والثلاثاء القادميْن، على مسرح إدارة التعليم (للبنين)، ومسرح مبنى تعليم البنات (للبنات).

ويستضيف الملتقى كوكبة من التربويين وخبراء التعليم على مستوى المملكة، لتقديم ما لديهم من خبرات؛ منهم الخبير التعليمي سالم بن علي آل منيع، وفائز الفائز المُستشار بوزارة التعليم، والخبير التربوي أحمد بن سعد آل مفرح، وخبير القياس والتقويم إبراهيم الدوسري، وغيرهم من الأكاديميين والتربويين الذين سيناقشون خلال الملتقى العديد من الموضوعات التربوية التي تتمحور حول التعليم عن بُعد والتعليم المُدمج.

ومن الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال الملتقى: الكفايات التدريسية اللازمة للوصول إلى تعليم عالٍ في مستوياته ونتائجه، ودور الإشراف في دعم عملية التعليم عن بُعد، بالإضافة إلى مناقشة رؤية حول جودة العملية التعليمية.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يرعاه رسميًّا الشيخ عبدالله بن قاسم الوهابي.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,243
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,223
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,934
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,015

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