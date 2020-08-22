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"مدني أحد رفيدة" يباشر احتجاز 4 أشخاص بجبال الحبلة

أحدهم مصاب بأمراض مزمنة وطيران الأمن ينتشلهم

تمكن طيران الأمن من انتشال 4 أشخاص احتجزوا في جبال الحبلة بعسير.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد إن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة أحد رفيدة تلقى بلاغاً في الساعة ١٩:٣٠ من مساء أمس الجمعة يفيد بوجود حالة احتجاز لأربعة مواطنين في منحدر جبلي شديد الوعورة في أسفل محطة العربات المعلقة التلفريك.

وتابع "السيد" أنه على الفور تم انتقال الفرق والمعدات المساندة لموقع الحادث ودعم الموقف بفرق دفاع مدني متخصصة بالإنقاذ الجبلي من قوة طوارئ عسير والفرق التطوعية فريق غوث وفريق السلام السعودي وفريق نجوم التطوع وفريق دعم وفريق سندكم والتي تواجدت في الموقع كإسناد لفرق الدفاع المدني في الحادث.

وأكمل: بالوصول للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن احتجاز أربعة مواطنين بمنحدر جبلي شديد الوعورة يقع ما بين منتزه الحبلة ووادي المفجر، وترجلت الفرق مشياً على الأقدام وصولاً لموقع الاحتجاز وتزويد المحتجزين بالمواد التموينية إلا أن حالة أحدهم الصحية حالت دون استخراجهم مشياً على الأقدام؛ نظراً لصعوبة طريق العودة ووعورته.

ولمعاناة المذكور من أمراض مزمنة وإعياء شديد، تعذر نقلهم عن طريق الأطقم المشاركة من جميع الجهات وبناءً على ذلك تم الاستعانة بطيران الأمن الذي وصل لموقع المحتجزين وتم نقل جميع الاشخاص من موقع احتجازهم عن طريق طيران الأمن عند الساعة ٠٨:٥٠ من صباح اليوم السبت، ونقلهم عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى أحد رفيدة، وتسليم الموقع لشرطة الواديين حسب الاختصاص.

الدفاع المدني محافظة أحد رفيدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني أحد رفيدة" يباشر احتجاز 4 أشخاص بجبال الحبلة
سبق

تمكن طيران الأمن من انتشال 4 أشخاص احتجزوا في جبال الحبلة بعسير.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد إن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة أحد رفيدة تلقى بلاغاً في الساعة ١٩:٣٠ من مساء أمس الجمعة يفيد بوجود حالة احتجاز لأربعة مواطنين في منحدر جبلي شديد الوعورة في أسفل محطة العربات المعلقة التلفريك.

وتابع "السيد" أنه على الفور تم انتقال الفرق والمعدات المساندة لموقع الحادث ودعم الموقف بفرق دفاع مدني متخصصة بالإنقاذ الجبلي من قوة طوارئ عسير والفرق التطوعية فريق غوث وفريق السلام السعودي وفريق نجوم التطوع وفريق دعم وفريق سندكم والتي تواجدت في الموقع كإسناد لفرق الدفاع المدني في الحادث.

وأكمل: بالوصول للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن احتجاز أربعة مواطنين بمنحدر جبلي شديد الوعورة يقع ما بين منتزه الحبلة ووادي المفجر، وترجلت الفرق مشياً على الأقدام وصولاً لموقع الاحتجاز وتزويد المحتجزين بالمواد التموينية إلا أن حالة أحدهم الصحية حالت دون استخراجهم مشياً على الأقدام؛ نظراً لصعوبة طريق العودة ووعورته.

ولمعاناة المذكور من أمراض مزمنة وإعياء شديد، تعذر نقلهم عن طريق الأطقم المشاركة من جميع الجهات وبناءً على ذلك تم الاستعانة بطيران الأمن الذي وصل لموقع المحتجزين وتم نقل جميع الاشخاص من موقع احتجازهم عن طريق طيران الأمن عند الساعة ٠٨:٥٠ من صباح اليوم السبت، ونقلهم عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى أحد رفيدة، وتسليم الموقع لشرطة الواديين حسب الاختصاص.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
03:04 PM

"مدني أحد رفيدة" يباشر احتجاز 4 أشخاص بجبال الحبلة

أحدهم مصاب بأمراض مزمنة وطيران الأمن ينتشلهم

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محمد طيران - أحد رفيدة
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1,756

تمكن طيران الأمن من انتشال 4 أشخاص احتجزوا في جبال الحبلة بعسير.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد إن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة أحد رفيدة تلقى بلاغاً في الساعة ١٩:٣٠ من مساء أمس الجمعة يفيد بوجود حالة احتجاز لأربعة مواطنين في منحدر جبلي شديد الوعورة في أسفل محطة العربات المعلقة التلفريك.

وتابع "السيد" أنه على الفور تم انتقال الفرق والمعدات المساندة لموقع الحادث ودعم الموقف بفرق دفاع مدني متخصصة بالإنقاذ الجبلي من قوة طوارئ عسير والفرق التطوعية فريق غوث وفريق السلام السعودي وفريق نجوم التطوع وفريق دعم وفريق سندكم والتي تواجدت في الموقع كإسناد لفرق الدفاع المدني في الحادث.

وأكمل: بالوصول للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن احتجاز أربعة مواطنين بمنحدر جبلي شديد الوعورة يقع ما بين منتزه الحبلة ووادي المفجر، وترجلت الفرق مشياً على الأقدام وصولاً لموقع الاحتجاز وتزويد المحتجزين بالمواد التموينية إلا أن حالة أحدهم الصحية حالت دون استخراجهم مشياً على الأقدام؛ نظراً لصعوبة طريق العودة ووعورته.

ولمعاناة المذكور من أمراض مزمنة وإعياء شديد، تعذر نقلهم عن طريق الأطقم المشاركة من جميع الجهات وبناءً على ذلك تم الاستعانة بطيران الأمن الذي وصل لموقع المحتجزين وتم نقل جميع الاشخاص من موقع احتجازهم عن طريق طيران الأمن عند الساعة ٠٨:٥٠ من صباح اليوم السبت، ونقلهم عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى أحد رفيدة، وتسليم الموقع لشرطة الواديين حسب الاختصاص.

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