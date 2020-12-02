النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 249 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 337 خلال الـ24 ساعة الماضية

"مطار الملك عبدالعزيز" بجدة يحتفل باليوم الوطني للإمارات بعدة أنشطة وفعاليات

عُرض العلمان السعودي والإماراتي وأوبريت غنائي في صورة تعكس تلاحم البلدين

احتفل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال عدة أنشطة وفعاليات، شارك فيها موظفو المطار وعدد من المسافرين الإماراتيين القادمين إلى المملكة.

واشتمل برنامج الحفل الذي حضره مدير عام المطار عصام بن فؤاد نور، ومساعده يوسف عطية، على النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم عرض العلم السعودي والإماراتي في صورة تعكس التلاحم بين البلدين الشقيقين.

كما تضمن الاحتفال الذي أقيم في الصالة (1) بمطار الملك عبدالعزيز الجديد، وسط إجراءات احترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تقديم أوبريت غنائي وطني وبعض الهدايا والورود على المسافرين القادمين على رحلات الطيران الإماراتي.

من جانبه، قال مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي إن المبادرة جاءت مشاركة من الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة للشعب الإماراتي الشقيق فرحتهم باليوم الوطني لبلادهم، مضيفاً أن "هذا اليوم يعيد الذكرى المجيدة لانطلاق هذه الدولة المباركة وما وصلت إليه من تقدم مرموق على المستوى العالمي وما تحقق من إنجازات، والذي يعد فخراً لكل مواطن خليجي وعربي، وعاشت مملكتنا وأشقاؤنا دولة الإمارات الحبيبة".

مطار الملك عبدالعزيز الدولي جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مطار الملك عبدالعزيز" بجدة يحتفل باليوم الوطني للإمارات بعدة أنشطة وفعاليات
سبق

احتفل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال عدة أنشطة وفعاليات، شارك فيها موظفو المطار وعدد من المسافرين الإماراتيين القادمين إلى المملكة.

واشتمل برنامج الحفل الذي حضره مدير عام المطار عصام بن فؤاد نور، ومساعده يوسف عطية، على النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم عرض العلم السعودي والإماراتي في صورة تعكس التلاحم بين البلدين الشقيقين.

كما تضمن الاحتفال الذي أقيم في الصالة (1) بمطار الملك عبدالعزيز الجديد، وسط إجراءات احترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تقديم أوبريت غنائي وطني وبعض الهدايا والورود على المسافرين القادمين على رحلات الطيران الإماراتي.

من جانبه، قال مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي إن المبادرة جاءت مشاركة من الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة للشعب الإماراتي الشقيق فرحتهم باليوم الوطني لبلادهم، مضيفاً أن "هذا اليوم يعيد الذكرى المجيدة لانطلاق هذه الدولة المباركة وما وصلت إليه من تقدم مرموق على المستوى العالمي وما تحقق من إنجازات، والذي يعد فخراً لكل مواطن خليجي وعربي، وعاشت مملكتنا وأشقاؤنا دولة الإمارات الحبيبة".

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
07:01 PM

"مطار الملك عبدالعزيز" بجدة يحتفل باليوم الوطني للإمارات بعدة أنشطة وفعاليات

عُرض العلمان السعودي والإماراتي وأوبريت غنائي في صورة تعكس تلاحم البلدين

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
372

احتفل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال عدة أنشطة وفعاليات، شارك فيها موظفو المطار وعدد من المسافرين الإماراتيين القادمين إلى المملكة.

واشتمل برنامج الحفل الذي حضره مدير عام المطار عصام بن فؤاد نور، ومساعده يوسف عطية، على النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم عرض العلم السعودي والإماراتي في صورة تعكس التلاحم بين البلدين الشقيقين.

كما تضمن الاحتفال الذي أقيم في الصالة (1) بمطار الملك عبدالعزيز الجديد، وسط إجراءات احترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تقديم أوبريت غنائي وطني وبعض الهدايا والورود على المسافرين القادمين على رحلات الطيران الإماراتي.

من جانبه، قال مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي إن المبادرة جاءت مشاركة من الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة للشعب الإماراتي الشقيق فرحتهم باليوم الوطني لبلادهم، مضيفاً أن "هذا اليوم يعيد الذكرى المجيدة لانطلاق هذه الدولة المباركة وما وصلت إليه من تقدم مرموق على المستوى العالمي وما تحقق من إنجازات، والذي يعد فخراً لكل مواطن خليجي وعربي، وعاشت مملكتنا وأشقاؤنا دولة الإمارات الحبيبة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,277
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,346
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,064
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,736

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة