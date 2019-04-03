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مدير شرطة العرضيات يقلد "الحلافي" رتبة "رئيس رقباء"

قلد مدير شرطة محافظة العرضيات الرائد محمد علي الشمراني ومساعده الرائد منصور علي الغامدي، صباح اليوم الأربعاء، رئيس قسم الأدلة الجنائية بشرطة المحافظة الرقيب أول عبدالعزيز سعد الحلافي، رتبته الجديدة رئيس رقباء، بعد صدور قرار بذلك.

وهنّأ الرائد "الشمراني" رئيس رقباء "الحلافي" بهذه المناسبة؛ متمنيًا له التوفيق والسداد، وأن تكون حافزًا له لبذل مزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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مدير شرطة العرضيات يقلد "الحلافي" رتبة "رئيس رقباء"
سبق

قلد مدير شرطة محافظة العرضيات الرائد محمد علي الشمراني ومساعده الرائد منصور علي الغامدي، صباح اليوم الأربعاء، رئيس قسم الأدلة الجنائية بشرطة المحافظة الرقيب أول عبدالعزيز سعد الحلافي، رتبته الجديدة رئيس رقباء، بعد صدور قرار بذلك.

وهنّأ الرائد "الشمراني" رئيس رقباء "الحلافي" بهذه المناسبة؛ متمنيًا له التوفيق والسداد، وأن تكون حافزًا له لبذل مزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
12:58 PM

مدير شرطة العرضيات يقلد "الحلافي" رتبة "رئيس رقباء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - العرضيات
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قلد مدير شرطة محافظة العرضيات الرائد محمد علي الشمراني ومساعده الرائد منصور علي الغامدي، صباح اليوم الأربعاء، رئيس قسم الأدلة الجنائية بشرطة المحافظة الرقيب أول عبدالعزيز سعد الحلافي، رتبته الجديدة رئيس رقباء، بعد صدور قرار بذلك.

وهنّأ الرائد "الشمراني" رئيس رقباء "الحلافي" بهذه المناسبة؛ متمنيًا له التوفيق والسداد، وأن تكون حافزًا له لبذل مزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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