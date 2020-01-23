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"رئيس فايزر": لقاح "كورونا" كل عام أفضل من الجرعات المعززة

"بورلا": سيكون أنسب من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة

مع تصاعد الإصابات بمتحور أوميكرون الجديد من كورونا، توسعت بعض الدول في برامج جرعات كوفيد-19 التنشيطية، أو قلّصت الفترات بين الجرعات؛ في الوقت الذي تسارع فيه الحكومات لتعزيز الحماية لمواطنيها.

وفي السياق ذاته قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر: إن التطعيم السنوي بلقاح مضاد لكوفيد-19؛ سيكون أفضل من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة لمكافحة الجائحة.

وأثبت لقاح فايزر- بيونتك المضاد لكوفيد-19، أنه فعال ضد المرض الشديد والوفاة في حالة الإصابة بمتحور أوميكرون شديد العدوى؛ لكنه أقل فعالية في منع العدوى؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وفي مقابلة مع قناة "إن 12 نيوز" سُئِل "بورلا" عما إذا كان يؤيد جرعات تنشيطية كل أربعة إلى خمسة أشهر على أساس دوري؛ فأجاب: "هذا لن يكون سيناريو جيدًا. ما آمل فيه أن يكون لدينا لقاح تتلقاه مرة في العام".

وأضاف: "مرة في العام، هذا أسهل في مجال إقناع الناس بأن يفعلوه، وأسهل على الناس أن يتذكروه".

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"رئيس فايزر": لقاح "كورونا" كل عام أفضل من الجرعات المعززة
سبق

مع تصاعد الإصابات بمتحور أوميكرون الجديد من كورونا، توسعت بعض الدول في برامج جرعات كوفيد-19 التنشيطية، أو قلّصت الفترات بين الجرعات؛ في الوقت الذي تسارع فيه الحكومات لتعزيز الحماية لمواطنيها.

وفي السياق ذاته قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر: إن التطعيم السنوي بلقاح مضاد لكوفيد-19؛ سيكون أفضل من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة لمكافحة الجائحة.

وأثبت لقاح فايزر- بيونتك المضاد لكوفيد-19، أنه فعال ضد المرض الشديد والوفاة في حالة الإصابة بمتحور أوميكرون شديد العدوى؛ لكنه أقل فعالية في منع العدوى؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وفي مقابلة مع قناة "إن 12 نيوز" سُئِل "بورلا" عما إذا كان يؤيد جرعات تنشيطية كل أربعة إلى خمسة أشهر على أساس دوري؛ فأجاب: "هذا لن يكون سيناريو جيدًا. ما آمل فيه أن يكون لدينا لقاح تتلقاه مرة في العام".

وأضاف: "مرة في العام، هذا أسهل في مجال إقناع الناس بأن يفعلوه، وأسهل على الناس أن يتذكروه".

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
11:13 AM

"رئيس فايزر": لقاح "كورونا" كل عام أفضل من الجرعات المعززة

"بورلا": سيكون أنسب من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مع تصاعد الإصابات بمتحور أوميكرون الجديد من كورونا، توسعت بعض الدول في برامج جرعات كوفيد-19 التنشيطية، أو قلّصت الفترات بين الجرعات؛ في الوقت الذي تسارع فيه الحكومات لتعزيز الحماية لمواطنيها.

وفي السياق ذاته قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر: إن التطعيم السنوي بلقاح مضاد لكوفيد-19؛ سيكون أفضل من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة لمكافحة الجائحة.

وأثبت لقاح فايزر- بيونتك المضاد لكوفيد-19، أنه فعال ضد المرض الشديد والوفاة في حالة الإصابة بمتحور أوميكرون شديد العدوى؛ لكنه أقل فعالية في منع العدوى؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وفي مقابلة مع قناة "إن 12 نيوز" سُئِل "بورلا" عما إذا كان يؤيد جرعات تنشيطية كل أربعة إلى خمسة أشهر على أساس دوري؛ فأجاب: "هذا لن يكون سيناريو جيدًا. ما آمل فيه أن يكون لدينا لقاح تتلقاه مرة في العام".

وأضاف: "مرة في العام، هذا أسهل في مجال إقناع الناس بأن يفعلوه، وأسهل على الناس أن يتذكروه".

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