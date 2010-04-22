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"المهجري" يُرْزق بمولوده الأول "علي"

رُزق عبدالمجيد بن علي محمد المهجري بمولوده الأول اتفق وحرمه على تسميته "علي" ويتلقى "المهجري" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

"سبق" تبارك لـ"المهجري"، وتتمنى أن يكون مولوده من مواليد السعادة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"المهجري" يُرْزق بمولوده الأول "علي"
سبق

رُزق عبدالمجيد بن علي محمد المهجري بمولوده الأول اتفق وحرمه على تسميته "علي" ويتلقى "المهجري" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

"سبق" تبارك لـ"المهجري"، وتتمنى أن يكون مولوده من مواليد السعادة.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
03:15 PM

"المهجري" يُرْزق بمولوده الأول "علي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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رُزق عبدالمجيد بن علي محمد المهجري بمولوده الأول اتفق وحرمه على تسميته "علي" ويتلقى "المهجري" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

"سبق" تبارك لـ"المهجري"، وتتمنى أن يكون مولوده من مواليد السعادة.

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