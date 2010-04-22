"المهجري" يُرْزق بمولوده الأول "علي"

رُزق عبدالمجيد بن علي محمد المهجري بمولوده الأول اتفق وحرمه على تسميته "علي" ويتلقى "المهجري" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
"سبق" تبارك لـ"المهجري"، وتتمنى أن يكون مولوده من مواليد السعادة.
رُزق عبدالمجيد بن علي محمد المهجري بمولوده الأول اتفق وحرمه على تسميته "علي" ويتلقى "المهجري" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
"سبق" تبارك لـ"المهجري"، وتتمنى أن يكون مولوده من مواليد السعادة.
رُزق عبدالمجيد بن علي محمد المهجري بمولوده الأول اتفق وحرمه على تسميته "علي" ويتلقى "المهجري" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
"سبق" تبارك لـ"المهجري"، وتتمنى أن يكون مولوده من مواليد السعادة.
رُزق عبدالمجيد بن علي محمد المهجري بمولوده الأول اتفق وحرمه على تسميته "علي" ويتلقى "المهجري" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
"سبق" تبارك لـ"المهجري"، وتتمنى أن يكون مولوده من مواليد السعادة.