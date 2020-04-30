النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ستُطَوَر جميعها على أرض جزيرتي "شيبارة وأمهات الشيخ"

اعتماد مواقع فنادق "4" جزر وأصولها في مشروع البحر الأحمر

البحرين.. 116 حالة كورونا جديدة وتعافي 40

"الصحة": بينها 109 لعمالة وافدة و6 لمخالطين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تعافي 40 حالة إضافية، وتسجيل 116 حالة قائمة جديدة.

وبحسب صحيفة "الوطن" البحرينية؛ فإن الحالات الجديدة بينها 109 حالات لعمالة وافدة، و6 حالات لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج.

البحرين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
البحرين.. 116 حالة كورونا جديدة وتعافي 40
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تعافي 40 حالة إضافية، وتسجيل 116 حالة قائمة جديدة.

وبحسب صحيفة "الوطن" البحرينية؛ فإن الحالات الجديدة بينها 109 حالات لعمالة وافدة، و6 حالات لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
01:40 PM

البحرين.. 116 حالة كورونا جديدة وتعافي 40

"الصحة": بينها 109 لعمالة وافدة و6 لمخالطين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
249

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تعافي 40 حالة إضافية، وتسجيل 116 حالة قائمة جديدة.

وبحسب صحيفة "الوطن" البحرينية؛ فإن الحالات الجديدة بينها 109 حالات لعمالة وافدة، و6 حالات لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,721
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,423
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,792
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,800

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة